Mundial 2026: la selección de Corea del Sur rompió relaciones con la prensa de su país tras las burlas a Son Heung-min

El plantel decidió cancelar los contactos no obligatorios con los periodistas surcoreanos luego de que se filtraran comentarios ofensivos sobre el servicio militar de su capitán.
La tranquilidad de la Selección de Corea del Sur en el Mundial 2026 quedó alterada por un conflicto inesperado fuera de la cancha. El plantel tomó la decisión de cortar el contacto con los medios de su país después de que se difundieran audios en los que periodistas realizaron comentarios burlones sobre el servicio militar de Son Heung-min, capitán y principal estrella del equipo.
El episodio ocurrió en el campamento base surcoreano en Guadalajara, México, cuando un micrófono abierto captó una conversación entre trabajadores de prensa mientras el delantero se entrenaba alejado del grupo. La filtración provocó una fuerte molestia dentro del seleccionado, que salió en bloque a respaldar a su referente.
El tema del servicio militar es especialmente delicado en Corea del Sur, donde los hombres deben cumplir con un período obligatorio en las Fuerzas Armadas, salvo casos excepcionales. Son obtuvo una exención junto con sus compañeros tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018, aunque posteriormente realizó un entrenamiento militar básico de tres semanas en 2020 durante el parate del fútbol europeo por la pandemia.
Como respuesta a lo ocurrido, los futbolistas dejaron de brindar entrevistas individuales y evitaron el contacto con la prensa surcoreana en las zonas mixtas y actividades que no forman parte de las obligaciones establecidas por la FIFA.
La Federación de Corea del Sur también expresó su malestar por lo sucedido y pidió a los medios una conducta más responsable, con el objetivo de preservar un ambiente adecuado para el plantel durante la Copa del Mundo. La crisis incluso provocó la renuncia del jefe de prensa del seleccionado, quien asumió su responsabilidad por no controlar la situación generada con los enviados especiales.
A pesar del conflicto, Corea del Sur deberá mantener las actividades de prensa exigidas por el reglamento del Mundial, como las conferencias oficiales previas a los partidos y las declaraciones obligatorias posteriores a cada encuentro.
En medio de esta tensión, el equipo asiático se prepara para afrontar un duelo clave frente a México por el Grupo A, luego de haber comenzado su participación con una victoria ante República Checa. El enfrentamiento será determinante para definir quién queda mejor posicionado en la lucha por el liderazgo de la zona.
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