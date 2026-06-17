Mundial 2026: la selección de Corea del Sur rompió relaciones con la prensa de su país tras las burlas a Son Heung-min

La Federación de Corea del Sur también expresó su malestar por lo sucedido y pidió a los medios una conducta más responsable, con el objetivo de preservar un ambiente adecuado para el plantel durante la Copa del Mundo. La crisis incluso provocó la renuncia del jefe de prensa del seleccionado, quien asumió su responsabilidad por no controlar la situación generada con los enviados especiales.

A pesar del conflicto, Corea del Sur deberá mantener las actividades de prensa exigidas por el reglamento del Mundial, como las conferencias oficiales previas a los partidos y las declaraciones obligatorias posteriores a cada encuentro.

En medio de esta tensión, el equipo asiático se prepara para afrontar un duelo clave frente a México por el Grupo A, luego de haber comenzado su participación con una victoria ante República Checa. El enfrentamiento será determinante para definir quién queda mejor posicionado en la lucha por el liderazgo de la zona.