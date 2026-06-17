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Hoy cierra la fecha 1: Portugal debuta con Cristiano e Inglaterra enfrenta a Croacia en un partidazo

La actividad continuará con cruces de los Grupos K y L con cruces interesantes, además del estreno de Colombia en el torneo.

El Mundial 2026 tendrá este miércoles 17 de junio una nueva jornada de acción con cuatro encuentros correspondientes a los Grupos K y L. Entre los compromisos más atractivos aparece el estreno de Portugal, candidato a pelear por el título, además de un esperado choque entre Inglaterra y Croacia.

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Pasan los años y sigue siendo determinante.

Pasan los años y sigue siendo determinante.

Otro de los platos fuertes del día será el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia. El seleccionado británico volverá a cruzarse con los balcánicos en un Mundial luego de aquella semifinal de Rusia 2018 que terminó con festejo croata tras el alargue. Aquel antecedente quedó marcado por el gol de Mario Manduki en tiempo suplementario, resultado que clasificó a los Vatreni a la final. Más tarde, el conjunto europeo cayó en la definición frente a Francia, aunque firmó la mejor actuación de su historia en la competencia.

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Luka Modric confía en su equipo para eliminar a la Argentina de Messi.

Luka Modric confía en su equipo para eliminar a la Argentina de Messi.

Por el Grupo L también se medirán Ghana y Panamá en un duelo que puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar de ronda. Ambos seleccionados intentarán sumar unidades antes de afrontar los compromisos más exigentes de la zona. El elenco centroamericano disputará apenas su segunda experiencia mundialista tras su participación en Rusia 2018, donde perdió los tres encuentros que jugó. Del otro lado estará una potencia africana que busca recuperar protagonismo internacional, recordando su histórica llegada a cuartos de final en Sudáfrica 2010.

La jornada se completará con el debut de Colombia frente a Uzbekistán. El conjunto cafetero vuelve a la máxima cita después de haberse ausentado en Qatar 2022 y desembarca con ilusión tras alcanzar el subcampeonato en la última Copa América. Su rival afrontará la primera participación mundialista de su historia y contará con la conducción de Fabio Cannavaro. El exdefensor italiano, campeón del mundo en Alemania 2006, lidera a un equipo que buscará dar la sorpresa en su estreno absoluto en el certamen.

colombia

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy miércoles 17 de junio

GRUPO K

  • Portugal vs. RD Congo - 14 horas (Argentina) / DSPORTS.
  • Uzbekistán vs. Colombia - 23 horas (Argentina) / DSPORTS y TyC Sports.

GRUPO L

  • Inglaterra vs. Croacia - 17:00 horas (Argentina) / DSPORTS y TyC Sports.
  • Ghana vs. Panamá - 20 horas (Argentina) / DSPORTS y TyC Sports.

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