Hoy cierra la fecha 1: Portugal debuta con Cristiano e Inglaterra enfrenta a Croacia en un partidazo

cristiano-ronaldo_862x485.webp Pasan los años y sigue siendo determinante.

Otro de los platos fuertes del día será el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia. El seleccionado británico volverá a cruzarse con los balcánicos en un Mundial luego de aquella semifinal de Rusia 2018 que terminó con festejo croata tras el alargue. Aquel antecedente quedó marcado por el gol de Mario Manduki en tiempo suplementario, resultado que clasificó a los Vatreni a la final. Más tarde, el conjunto europeo cayó en la definición frente a Francia, aunque firmó la mejor actuación de su historia en la competencia.