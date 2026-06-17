Ronaldo se rindió a los pies de Messi y lo puso en la cima del fútbol mundial: "Es el mejor de todos los tiempos"

messi gol argelia 1-0_2 El festejo de Leo para el 1-0 de Argentina sobre Argelia (Foto: @fifaworldcup_es).

Sobre la marca que alcanzó Leo recién en su primer partido de esta edición mundialista, el campeón del mundo con la selección de Brasil en Corea-Japón 2002 se mostró maravillado a pesar de haber sido superado en esta lista de artilleros (15 goles): "Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición".



Leo, fiel a su estilo, ignoró las distinciones individuales con el premio MVP en mano y enalteció la figura de Ronaldo, quien ahora quedó tercero: "Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística".