Ronaldo se rindió a los pies de Messi y lo puso en la cima del fútbol mundial: "Es el mejor de todos los tiempos"

El ex futbolista brasileño entronizó al capitán de la Selección Argentina después de su triplete en el debut en la Copa del Mundo.
Cuando ya no caben palabras para describir tal obra de arte, un nuevo testimonio aparece para entronizar aún más a Lionel Messi. En su sexto mundial, a sus casi 39 y como si 20 años no hubiesen pasado desde su debut en 2006, convirtió un triplete en el debut de la Selección Argentina ante Argelia e hizo explotar el Arrowhead Stadium. Como el reconocimiento de la gente ya es infinito, a veces los cracks tienen que salir a dar cita de autoridad: esta vez, Ronaldo Nazário salió a ponerle fin a cualquier discusión.
El Fenómeno lo tiene claro: es el mejor de todos los tiempos. No cesó su épica en el fútbol, no perdió esa zurda angelada, ni tampoco la emoción por las maravillas que le sigue regalando el fútbol. Sigue rompiendo récords y lo hace fácil: cuando Mbappé lo había superado con sus dos goles en el estreno de Francia, ese mismo día Leo se despachó con tres y no solo para volver a recuperar su lugar, sino para posicionarse en la misma línea de Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales (16).
"Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante", expresó Ronaldo para dimensionar el juego del 10. Y ratificó algo que siempre fue, pero con una autoridad irrefutable: "Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos".
Es una expresión normal ante tal magnitud futbolística, pero el ex delantero lo justificó sólidamente, en contrariedad de los que lo niegan: "Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo; sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre".
Sobre la marca que alcanzó Leo recién en su primer partido de esta edición mundialista, el campeón del mundo con la selección de Brasil en Corea-Japón 2002 se mostró maravillado a pesar de haber sido superado en esta lista de artilleros (15 goles): "Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición".
Leo, fiel a su estilo, ignoró las distinciones individuales con el premio MVP en mano y enalteció la figura de Ronaldo, quien ahora quedó tercero: "Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística".
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