Otra vez excluyeron a Victoria Villarruel: no la invitaron a Rosario por el Día de la Bandera

Luego del desaire del 25 de Mayo, el Gobierno volvió a dejarla afuera de un acto oficial. La titular del Senado fue muy dura con Manuel Adorni.
El gobierno del presidente Javier Milei volverá a excluir de un acto oficial a la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego del desaire en el Tedeum en la Catedral Metropolitana por la conmemoración del 25 de Mayo.
Para el acto por el Día de la Bandera que tendrá lugar el próximo sábado en la ciudad de Rosario, Santa Fe, aún Presidencia no le cursó una invitación a la titular del Senado., informaron fuentes oficiales
Esta situación se retira en el contexto de las críticas de Victoria Villarruel al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio de la investigación por el incremento patrimonial del funcionario y de la polémica generada por la presentación de su declaración jurada.
Hace un par de días, l vicepresidenta compartió en una historia de Instagram una imagen del histórico conductor Silvio Soldán sosteniendo un pendrive junto a la frase: "¿Y si esta semana te toca a vos?". La publicación fue interpretada como una referencia directa a las explicaciones brindadas por Adorni sobre el origen de más de medio millón de dólares que incorporó recientemente a sus declaraciones juradas.
Previamente, le reclamó al jefe de Gabinete que concurra durante junio a la Cámara de Senadores para brindar su informe de gestión, tal como establece la Constitución Nacional.
Tal como se suponía, se repetirá la escena de mayo pasado, cuando por primera vez el Gobierno excluyó a la vicepresidente de un evento patrio.
En Santa Fe, en tanto, explicaron que no tenían participación en la entrega de invitaciones, tarea que corre exclusivamente por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.
Se espera que el Presidente encabece el acto por el 20 de junio en Rosario junto a su Gabinete, que estará encabezado por el jefe de ministros, Manuel Adorni, quien no logra salir de la tormenta tras las rectificaciones de sus declaraciones juradas anteriores y la explicación que dio sobre el origen de su dinero.
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