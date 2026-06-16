Otra vez excluyeron a Victoria Villarruel: no la invitaron a Rosario por el Día de la Bandera

Previamente, le reclamó al jefe de Gabinete que concurra durante junio a la Cámara de Senadores para brindar su informe de gestión, tal como establece la Constitución Nacional.

image Irónica publicación de Victoria Villarruel.

Tal como se suponía, se repetirá la escena de mayo pasado, cuando por primera vez el Gobierno excluyó a la vicepresidente de un evento patrio.

En Santa Fe, en tanto, explicaron que no tenían participación en la entrega de invitaciones, tarea que corre exclusivamente por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

Se espera que el Presidente encabece el acto por el 20 de junio en Rosario junto a su Gabinete, que estará encabezado por el jefe de ministros, Manuel Adorni, quien no logra salir de la tormenta tras las rectificaciones de sus declaraciones juradas anteriores y la explicación que dio sobre el origen de su dinero.