Preocupación en River: Kendry Páez sintió una molestia y fue reemplazado ante Sarmiento

"Elijo a Kendry porque tiene juego, se puede asociar, nos da salida por ese lado con Cache teniendo más profundidad y Seba (Driussi) conteniendo a los centrales. Trato de evaluar muchas cosas e ir viéndolo en la semana. Les doy importancia a todos", reveló Coudet en conferencia de prensa después de decidir ponerlo en el once en sus dos partidos como DT de River.