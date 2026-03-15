Preocupación en River: Kendry Páez sintió una molestia y fue reemplazado ante Sarmiento

El volante ecuatoriano, que fue fundamental para el triunfo 2 a 0 del equipo contra el Verde, debió salir en el entretiempo por un dolor físico en su rodilla derecha y encendió las alarmas en el club.
Preocupación en River: Kendry Páez sintió una molestia en su rodilla derecha y fue reemplazado en el entretiempo ante Sarmiento. El volante ecuatoriano, que fue fundamental para el triunfo 2 a 0 del equipo contra el Verde, no pudo terminar el partido por un dolor físico y encendió las alarmas en el club.
El futbolista de 18 años no salió a disputar el segundo tiempo por esta cuestión física: Chacho lo sacó por prevención y metió a Joaquín Fleitas. Si no fuera por el problema en la rodilla, hubiera continuado dado que lo venía haciendo muy bien, incluso mandando un centro venenoso que terminó con la apertura del marcador de Sebastián Driussi.
Pese a que su molestia en la rodilla abre un panorama incierto sobre si podría tratarse de una lesión y enciende las alarmas luego de haber sufrido un esguince acromioclavicular, a priori no pareciera nada de gravedad aunque habrá que ver como se siente en la semana en los entrenamientos.
El lunes, luego de ser evaluado más minuciosamente por el cuerpo médico del club, se conocerán los pasos a seguir: es decir, si se trató solo de un susto para el joven o su situación requiere de estudios de rigor para determinar si su rodilla derecha sufrió algún inconveniente a atender.
"Elijo a Kendry porque tiene juego, se puede asociar, nos da salida por ese lado con Cache teniendo más profundidad y Seba (Driussi) conteniendo a los centrales. Trato de evaluar muchas cosas e ir viéndolo en la semana. Les doy importancia a todos", reveló Coudet en conferencia de prensa después de decidir ponerlo en el once en sus dos partidos como DT de River.
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