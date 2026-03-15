Fútbol |

Preocupación en River: Kendry Páez sintió una molestia y fue reemplazado ante Sarmiento

El volante ecuatoriano, que fue fundamental para el triunfo 2 a 0 del equipo contra el Verde, debió salir en el entretiempo por un dolor físico en su rodilla derecha y encendió las alarmas en el club.

Preocupación en River: Kendry Páez sintió una molestia en su rodilla derecha y fue reemplazado en el entretiempo ante Sarmiento. El volante ecuatoriano, que fue fundamental para el triunfo 2 a 0 del equipo contra el Verde, no pudo terminar el partido por un dolor físico y encendió las alarmas en el club.

El futbolista de 18 años no salió a disputar el segundo tiempo por esta cuestión física: Chacho lo sacó por prevención y metió a Joaquín Fleitas. Si no fuera por el problema en la rodilla, hubiera continuado dado que lo venía haciendo muy bien, incluso mandando un centro venenoso que terminó con la apertura del marcador de Sebastián Driussi.

Pese a que su molestia en la rodilla abre un panorama incierto sobre si podría tratarse de una lesión y enciende las alarmas luego de haber sufrido un esguince acromioclavicular, a priori no pareciera nada de gravedad aunque habrá que ver como se siente en la semana en los entrenamientos.

El lunes, luego de ser evaluado más minuciosamente por el cuerpo médico del club, se conocerán los pasos a seguir: es decir, si se trató solo de un susto para el joven o su situación requiere de estudios de rigor para determinar si su rodilla derecha sufrió algún inconveniente a atender.

"Elijo a Kendry porque tiene juego, se puede asociar, nos da salida por ese lado con Cache teniendo más profundidad y Seba (Driussi) conteniendo a los centrales. Trato de evaluar muchas cosas e ir viéndolo en la semana. Les doy importancia a todos", reveló Coudet en conferencia de prensa después de decidir ponerlo en el once en sus dos partidos como DT de River.

ADEMÁS: Franco Riva ganó en el TC 2000 y las calles del sur de la Ciudad fueron una fiesta

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados