Franco Riva ganó en el TC 2000 y las calles del sur de la Ciudad de Buenos Aires fueron una fiesta

Los motores rugieron desde la mañana: antes del Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires de TC2000 empezaron sus campeonatos las categorías Fiat Competizione, en la que se impuso el piloto Matías Apuzzo, y Top Race, con Marcelo Ciarrocchi como vencedor. Después llegó el gran momento: sonaron las estrofas del himno nacional y el cielo también se llenó de ruido y color, con tres aviones que atravesaron la pista dibujando estelas blancas.

La carrera fue emocionante hasta el final, con Emiliano Stang y Gabriel Ponce de León completando el podio.

“En 2025 uno de cada cinco eventos masivos se realizó en el sur. Aquí al lado está el autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde hicimos una inversión récord de 108 millones de dólares y estamos renovando los boxes, el paddock, el trazado, el asfalto y toda su tecnología. Esto es un muy buen puntapié para lo que se viene: el MotoGP del año que viene y el sueño de la Fórmula 1, que ojalá se nos dé”, destacó Jorge Macri.

Durante todo el fin de semana, equipos y mecánicos trabajaron intensamente en la puesta a punto de los autos, mientras pilotos y técnicos realizaron recorridas de reconocimiento para estudiar cada detalle del trazado antes de las actividades en pista.

Para la multitud que se acercó hasta Villa Soldati la experiencia fue completa: en la Fan Zone, otro de los grandes atractivos del día junto al TC2000 callejero, hubo simuladores de Fórmula 1, exhibición de autos clásicos y motos, réplicas de coches de carrera, una muestra dedicada a la historia del autódromo porteño, un patio cervecero y de comidas, y juegos para los más pequeños. En el Paddock, además, una inmensa grúa levantó por turnos a 20 personas hasta 30 metros de altura a través de una plataforma circular para observar el circuito desde bien arriba y tomarse una foto para el recuerdo.

soldati3 Franco Riva festeja su triunfo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

“Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo y siempre ofrece enormes atractivos para vecinos y turistas. Hoy, con las obras en el Autódromo, recuperamos esta propuesta, para la que trabajamos más de dos meses. Queremos seguir impulsando el sur con entretenimientos, shows y, en este caso, motores. Tener un circuito callejero le hace muy bien a todo el mundo automovilístico”, dijo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, junto al presidente de TC2000, Alejandro Levy.

“Fue un evento diferente, muy especial, y también una posibilidad única para los que les gustan los autos. Una carrera muy linda y exigente. A mí me gusta porque el piloto tiene que combinar muchos aspectos y en distintos trazados. El callejero no es novedad en el mundo, pero sí es novedad en la Argentina, a mí me encanta”, reconoció Matías Rossi, seis veces campeón de TC2000.

“Fue una fecha hermosa, la cual nos trató muy bien. Creo que es la única pista en el año donde la gente puede estar a 20 centímetros de un auto de carrera, eso es maravilloso”, completó Emiliano Stang.