Primera Nacional: día, hora, TV y árbitros de los cuartos de final del Reducido

Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Atlanta, Estudiantes de Caseros, Tristán Suárez, Deportivo Morón, Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia de Jujuy van por el segundo ascenso a Primera División.
Se vienen los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a Primera División, para definir quién subirá junto al campeón Gimnasia de Mendoza. ¿Quiénes son los ocho clubes que sueñan con jugar el próximo año en la élite del fútbol argentino? Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Atlanta, Estudiantes de Caseros, Tristán Suárez, Deportivo Morón, Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia de Jujuy.
Los cuartos de final son partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva y localía en la revancha para el mejor ubicado en la tabla en la fase regular. A su vez, en semifinales se mantiene el mismo esquema. Por su parte, la final se jugará a doble partido y el equipo mejor ubicado en la tabla definirá la serie como local, aunque sin ventaja deportiva.
Ahora, éstos son los cruces con día, horario, sede del partido de ida de los cuartos de final del reducido de la PN con árbitro y televisación.
Gimnasia y Tiro de Salta vs. Estudiantes de Río Cuarto
Sábado 18 de octubre a las 22
TV: TyC Sports
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn
Domingo 19 de octubre a las 14:45
TV: TyC Sports
Árbitro: Lucas Comesaña
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benítez
Deportivo Morón vs. Atlanta, domingo 19 de octubre a las 17 (televisa TyC Sports)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
Tristán Suárez vs. Estudiantes de Caseros
Lunes 20 de octubre a las 19
TV: TyC Sports
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Erik Grukmann
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
