Primera Nacional: día, hora, TV y árbitros de los cuartos de final del Reducido

Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Atlanta, Estudiantes de Caseros, Tristán Suárez, Deportivo Morón, Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia de Jujuy van por el segundo ascenso a Primera División.

Se vienen los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a Primera División, para definir quién subirá junto al campeón Gimnasia de Mendoza. ¿Quiénes son los ocho clubes que sueñan con jugar el próximo año en la élite del fútbol argentino? Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Atlanta, Estudiantes de Caseros, Tristán Suárez, Deportivo Morón, Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia de Jujuy.

Los cuartos de final son partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva y localía en la revancha para el mejor ubicado en la tabla en la fase regular. A su vez, en semifinales se mantiene el mismo esquema. Por su parte, la final se jugará a doble partido y el equipo mejor ubicado en la tabla definirá la serie como local, aunque sin ventaja deportiva.

Ahora, éstos son los cruces con día, horario, sede del partido de ida de los cuartos de final del reducido de la PN con árbitro y televisación.

Gimnasia y Tiro de Salta vs. Estudiantes de Río Cuarto

Sábado 18 de octubre a las 22

TV: TyC Sports

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn

Domingo 19 de octubre a las 14:45

TV: TyC Sports

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benítez

Deportivo Morón vs. Atlanta, domingo 19 de octubre a las 17 (televisa TyC Sports)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

Tristán Suárez vs. Estudiantes de Caseros

Lunes 20 de octubre a las 19

TV: TyC Sports

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Erik Grukmann

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

