La angustia del entrenador de Morón tras la escandalosa eliminación en el reducido de la PN

El entrenador, visiblemente afectado, no pudo ocultar su desconsuelo. “No tengo más ganas de dirigir. No tengo más fuerzas”, lanzó el DT. Más allá de la bronca del momento, tendría intenciones de continuar en el club y la declaración fue más por angustia que lógica.

Morón ganó el partido de ida por 1 a 0 de local con Otta en el banco. Sin embargo, después fue suspendido por unas declaraciones que el propio entrenador y club desmintió. "Ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino; lo que han hecho estos dos personajes con el fútbol es irremediable", fue la frase en cuestión.

Que impotencia, hermano. Qué ganas de romper todo. Gracias Walter, siempre vas a tener a esta gloriosa gente de tu lado.

“La declaración que me atribuyen es una declaración muy fuerte, una crítica hacia Tapia y Toviggino, cosa que yo no hice. Por eso me sancionan pero ya nosotros presentamos todas las pruebas", comentó Otta. Pero no hubo caso, fue suspendido por un mes y se perdió el encuentro de vuelta.

Madryn ganó por 1 a 0 en su casa en la revancha, empató la serie y avanzó por ventaja deportiva, al haber terminado mejor en la tabla de la fase regular. El tanto de Santiago Postel llegó tras un tiro libre cobrado por una falta inexistente. Y con ese triunfo le puso fin al sueño de Morón y logró llegar a la final del reducido, donde enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto.

Madryn venía de eliminar a Gimnasia de Jujuy en cuartos de final con muchísima polémica. El partido de ida, donde caía 1 a 0 de visitante, fue suspendido por amenazas de dirigentes del Lobo jujeño al árbitro por un claro arbitraje a favor de Madryn, donde no cobró un clarísimo penal a favor del local. Por eso, el encuentro de vuelta se dio por ganado por 3 a 0 para Madryn y avanzó a la siguiente instancia.