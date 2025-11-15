Midland hizo historia: ascendió por primera vez a la Primera Nacional

El equipo de Libertad había conquistado el Torneo Apertura y llegaba a la definición dependiendo de sí mismo. Aunque el cierre fue sufrido, Midland sostuvo la ventaja construida a lo largo de una campaña que lo tuvo siempre en los primeros puestos. Apenas el árbitro marcó el final de los partidos en Jáuregui y en General Villegas, la incertidumbre se transformó en desahogo: banderas, abrazos, caravanas y festejos espontáneos inundaron las calles del oeste.

El club celebró el logro con una emotiva publicación en redes sociales: “Somos de Primera Nacional, llegó la cuarta estrella”. La frase sintetizó un torneo que tuvo méritos contundentes. Midland terminó la temporada con números de campeón: 22 victorias, apenas seis derrotas y la mejor defensa del certamen, con solo 15 goles en contra. Además, fue el equipo más goleador, con 51 tantos en 40 fechas.

Un final mano a mano con Real Pilar

En la definición del Clausura, tanto Midland como Real Pilar llegaron con la presión del mano a mano. Mientras el Funebrero buscaba sumar en Jáuregui, el Monarca necesitaba ganar y esperar un traspié del líder para forzar un desempate. La derrota simultánea de ambos dejó a los dirigidos por Joaquín Iturrería en la cima de la tabla, convirtiéndolos en campeones del segundo torneo del año y en campeones absolutos de la categoría.

Orión en la tribuna

Uno de los protagonistas de la jornada fue Agustín Orion. El ex arquero de Boca y la selección argentina, hoy presidente del club, decidió vivir el partido desde la tribuna visitante. Con jean y chomba negra, siguió el minuto a minuto del duelo de Liniers por su celular, nervioso pero acompañado por dirigentes y allegados. Su proyecto de gestión, iniciado tras su retiro, sumó este sábado el hito más importante: Midland ya había ascendido a la Primera B en 2023 y ahora dio un nuevo salto para instalarse en la segunda división.

Otro capítulo destacado del ascenso lo protagoniza el cuerpo técnico. Joaquín Iturrería y Sofía Mato, matrimonio dentro y fuera de la cancha, conforman una dupla que combinó conducción deportiva y trabajo emocional. Mato, especializada en coaching y gestión de grupos, acompañó al plantel en la preparación mental para sostener el liderazgo durante todo el año. “Somos un equipo. Adentro del club trabajamos como profesionales y estamos todo el tiempo pensando cómo mejorar. Lo estamos disfrutando mucho”, destacó el entrenador.

Con el ascenso consumado, Midland abrió una nueva página en su historia. El club que soñó durante décadas con llegar al fútbol grande cumplió su objetivo. Ahora, la Primera Nacional espera a un equipo que encontró en su identidad y en su proyecto colectivo la llave para alcanzar un logro que ya quedó grabado para siempre en Libertad.