Fútbol |

Video: la batalla campal tras la clasificación de Deportivo Madryn ante Morón

El club chubutense eliminó con polémica al Gallito y clasificó a la final del reducido de la Primera Nacional. Tras el duelo, hubo enfrentamientos entre jugadores, cuerpos técnicos y la policía.

Con polémica, Deportivo Madryn clasificó a la final del reducido de la Primera Nacional. El club chubutense venció por 1 a 0 a Deportivo Morón de local con un gol de Santiago Postel tras un tiro libre generado por una falta inexistente, empató la serie y avanzó al partido decisivo por ventaja deportiva al haber terminado mejor en la tabla en la fase regular. Tras el encuentro, hubo batalla campal entre jugadores, cuerpos técnicos y efectivos de la policía.

Edición Nro. 15739

 

