PSG se suma a los interesados en Julián Álvarez: "Luis Enrique es su admirador"

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Desde París, el proyecto que le ofrecería el PSG a Julián incluye un lugar en un ataque brillante y consolidado que ya cuenta con Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. El club francés no utiliza un delantero centro fijo, y es precisamente esa función —combinada con la movilidad que lo caracteriza- la que Luis Enrique busca cubrir. El PSG habría evaluado incluso una oferta mixta que incluiría 50 millones de euros en efectivo más los traspasos de Gonçalo Ramos y Kang-in Lee para reducir el desembolso total.

Álvarez tiene contrato con el Atlético Madrid hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, pero el club madrileño no descarta una salida si se presenta una oferta que satisfaga sus exigencias. La situación podría complicarse aún más si el delantero protagoniza una buena actuación en el próximo Mundial con Argentina, lo que elevaría su valor de mercado.

”¿Si voy a estar acá la temporada que viene? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido. No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti. En las redes sociales se habla mucho, pero... nada. Son solo cosas que la gente dice. Cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, y la cosa no para de crecer. Yo nunca dije nada", comentó el atacante sobre su futuro.