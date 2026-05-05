El partido de Julián Álvarez ante Arsenal: sin chances y reemplazado por una molestia

El delantero argentino no pudo brillar ante una estrategia muy defensiva y debió salir en el complemento por un problema físico en el tobillo de su pierna izquierda.
Julián Álvarez no logró imponer su juego en la derrota de Atlético de Madrid ante Arsenal y se despidió de la UEFA Champions League. El equipo español cayó 1 a 0 en Londres y quedó eliminado en semifinales, con un global de 2 a 1 a favor de los Gunners. El cordobés, una de las figuras del torneo, tuvo una actuación apagada y sin peso ofensivo.
El argentino tuvo su primera intervención clara a los pocos minutos de juego, cuando llegó exigido a definir tras una buena jugada colectiva. Sin embargo, con el correr del primer tiempo, su equipo se replegó y perdió presencia en ataque, por lo que quedó aislado, con escasas opciones para generar peligro y sin conexiones fluidas con sus compañeros. Su participación se limitó a presionar y retroceder en el campo.
Para el complemento, debido al 1 a 0 ya instalado en el marcador, Diego Simeone dispuso una estrategia más ofensiva pero la Araña no pudo ser parte de ella dado que a los 15 minutos pidió el cambio por una molestia en el tobillo de su pierna izquierda. El punta mostró dificultades para moverse con normalidad y fue reemplazado por Thiago Almada, evidenciando la frustración y dolor físico.
De esta manera, la Araña cerró su participación en la Champions con una eliminación en semifinales y un rendimiento por debajo de lo esperado en el partido decisivo. El delantero fue el goleador del Colchonero en el torneo con 10 tantos, pero no logró influir en el duelo clave con el Arsenal, que irá por la Champions contra Bayern Múnich o PSG.
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