Los Spurs, que no pueden contar con el defensor argentino porque está lesionado, empataron 1 a 1 con el Leeds y zafan por apenas dos puntos de la zona roja con dos fechas por jugarse.
El Tottenham de Cuti Romero sigue complicado con el descenso en la Premier League cuando restan dos fechas para la finalización del certamen y la definición de los tres equipos que perderán la categoría. Los Spurs no pueden contar con el defensor, pieza importante en el equipo, porque está recuperándose de un esguince en su rodilla derecha.
El club de Londres empató 1 a 1 con el Leeds United durante este lunes y no pudo tomar aire en su angustiosa pelea por mantener la categoría. Tras un primer tiempo sin goles, el club se puso arriba del marcador con un golazo de Mathys Tel (50′), pero llegó la igualdad final de ‘The Whites’ con un penal de Dominic Calvert-Lewin (74′).
Con este resultado, Tottenham quedó en la decimoséptima posición con 38 puntos, dos unidades por encima de West Ham (18°) que el domingo cayó por 1 a 0 ante el líder Arsenal. Por ahora, los Hammers son el último equipo que está cayendo al Championship cuando restan dos fechas, pues Burnley y Wolverhampton ya decretaron su descenso.
Ahora, Tottenham deberá visitar al Chelsea y recibir al Everton, mientras que West Ham visitará a Newcastle y recibirá al Leeds. Los Spurs, que aún dependen de sí mismo, tienen un calendario más complicado y sufren por la posibilidad de descender por primera vez desde la creación de la Premier League en 1992. El club tiene cuatro descensos pero dos muy antiguos y el último a fines de los años 70' por lo que sería un gran mazazo para la institución.
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