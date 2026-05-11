El Tottenham de Cuti Romero sigue complicado con el descenso en la Premier League

Ahora, Tottenham deberá visitar al Chelsea y recibir al Everton, mientras que West Ham visitará a Newcastle y recibirá al Leeds. Los Spurs, que aún dependen de sí mismo, tienen un calendario más complicado y sufren por la posibilidad de descender por primera vez desde la creación de la Premier League en 1992. El club tiene cuatro descensos pero dos muy antiguos y el último a fines de los años 70' por lo que sería un gran mazazo para la institución.