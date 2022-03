Qatar 2022: así se definen los últimos clasificados

Son 20 selecciones las que ya tienen asegurado su lugar: Argentina, Qatar (organizador), Francia (último campeón), Brasil, Ecuador, Uruguay, Bélgica, Croacia, Alemania, Inglaterra, España, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Serbia, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y Canadá.

Todavía restan 12 lugares y así se definen esos cupos para el Mundial en cada Confederación.

En las Eliminatorias Sudamericanas, con Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay ya clasificados, falta saber quien va al repechaje contra un equipo de Asia. Tres selecciones se disputan ese ansiado lugar.

Perú, quinto con 21 puntos y -5 de diferencia de gol, depende de sí mismo. Clasifica ganándole a Paraguay o empatando y que no ganen Colombia ni Chile. Si pierde también puede meterse, pero debe caer Colombia y que no gane Chile.

Colombia con 20 unidades y 0 entre goles a favor y en contra necesita ganar y que Perú no supere a Paraguay; o empatar y que pierda Perú y no gane Chile.

Y Chile suma 19 (-5) está obligado a ganarle a Uruguay y que Perú no le gane a Paraguay y además que Colombia no le gane a Venezuela.

Hoy se define todo en los siguientes duelos: Perú vs. Paraguay, Chile vs. Uruguay y Venezuela vs. Colombia. Los tres partidos se juegan desde las 20.30 horas.

image.png Qatar 2022: Perú depende de si mismo para llegar al repechaje

En la Confederación europea se juega quien acompaña a los 10 ya clasificados: Francia, Bélgica, Croacia, Alemania, Inglaterra, España, Suiza, Países Bajos, Dinamarca y Serbia.

La Selección de Gales superó a Austria y espera por el vencedor de Escocia vs. Ucrania (partido pospuesto por la guerra). En el segundo cruce, Polonia avanzó de forma directa a la final ya que Rusia fue eliminada de la competencia y enfrentará a Suecia, que venció a República Checa. Luego del batacazo contra Italia, Macedonia del Norte y definirá el pase a Qatar frente a Portugal, que eliminó a Turquía. Desde las 15.45 se juegan Polonia vs Suecia y Portugal vs Macedonia del Norte.

La Concacaf todavía tiene dos boletos por entregar. Canadá logró la clasificación al Mundial y así jugará por segunda vez el torneo más importantes de selecciones. Por los otros cupos pelean México, Estados Unidos y Costa Rica.

Estados Unidos y México suman 25 puntos, pero los estadounidenses tienen mejor diferencia de gol (+13 contra +7). Costa Rica, que venció a El Salvador, suma 22 unidades (-3 de diferencia). En la última fecha, Costa Rica recibe a Estados Unidos y México hace de local vs. El Salvador. Estadounidenses y mexicanos dependen de sí mismo: ganando o empatando, clasifican. Mientras que los "ticos" necesitan golear para desbancar a alguno. Los partidos se juegan el 30 de marzo desde las 22.05 horas.

En África también se disputaron dos rondas clasificatorias previas entre 53 países afiliados. Después de una fase de grupos con 10 zonas, pasaron adelante Egipto, Senegal, Camerún, Argelia, Ghana, Nigeria, República Democrática del Congo, Marruecos, Malí y Túnez. De esos 10, cinco estarán en Qatar 2022. ¿Cómo se define? Son cinco llaves ida y vuelta, mano a mano por el boleto.

image.png

Los cinco partidos de vuelta, que definirán a los que saquen un boleto a Qatar 2022 por el continente africano también disputarán hoy martes 29. Marruecos recibe a la República Democrática del Congo tras el 1 a 1 en la ida. Túnez, que consiguió un gran triunfo por la mínima ante Malí, quiere cerrar la llave de local.

Argelia, otro de los grandes ganadores en los choques de ida, recibe a Camerún tras el 1-0 en tierra de los "Los Leones Indomables". Egipto que le ganó 1-0 a Senegal (campeón de la Copa África) en El Cairo quiere volver a repetir la performance, y en el último duelo, Ghana y Nigeria que igualaron 0-0 en Kumasi, arrancan en igualdad de condiciones para definir quien saca pasaje a Qatar.

Senegal vs Egipto y Nigeria vs Ghana juegan desde las 14.00 horas. El resto de los partidos definitorios se juegan a partir de las 16.30 horas.

A falta de un partido para el final de las Eliminatorias Asiáticas, las clasificadas son, además del organizador del evento: Corea del Sur, Irán, Japón y Arabia Saudita.

Australia se aseguró definir quien juega el repechaje contra el 5° de Conmebol. Espera por el tercero del grupo A, que saldrá de Emiratos Árabes Unidos (9 puntos), Irak (8) y Líbano (6). A primera hora Irán enfrenta al Líbano y desde las 10.45 horas, Siria recibe a Irak y EAU hace de local contra Corea del Sur.

En Oceanía no se pelea por ningún cupo directo, solo una oportunidad en el repechaje contra el cuarto equipo de la tabla final del octogonal de Concacaf. Islas Salomón y Nueva Zelanda son las dos selecciones que jugarán por ese deseado lugar el 30 de marzo a las 14.00 horas.

Todos los partidos

Martes 29/03

CONMEBOL

20:30 Perú - Paraguay (Deportv)

20:30 Venezuela - Colombia (Deportv)

20:30 Bolivia - Brasil (TyC 3)

20:30 Chile - Uruguay (Tyc 2)

20:30 Ecuador - Argentina (TV Pública y TyC)

UEFA

15:45 Polonia - Suecia (DirecTV)

15:45 Portugal - Macedonia (ESPN)

CAF

14:00 Senegal - Egipto (ESPN)

14:00 Nigeria - Ghana

16:30 Argelia - Camerún

16:30 Marruecos - RD Congo

16:30 Túnez - Mali

AFC

10:45 Siria - Irak

10:45 EAU - Corea del Sur

Miércoles 30/03

CONCACAF

22:05 Panamá - Canadá

22:05 Jamaica - Honduras

22:05 México - El Salvador (ESPN)

22:05 Costa Rica - Estados Unidos

OFC

14:00 Islas Salomón - Nueva Zelanda