San Lorenzo está que arde: Moretti fue citado por "desobediencia"

Moretti - San Lorenzo.jpg María José Scottini es la madre de Simón Coronel. Se especuló que el dinero era una coima para que su hijo jugara, pero ella asegura que ya se retiró y que ahora estudia medicina.

El actual presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, fue citado al Ministerio Público Fiscal junto con otros funcionarios del club, “a fin de ponerlos en conocimiento de los hechos que se les imputan y de las pruebas obtenidas en su contra”. Así se tituló la citación, que fue determinada el pasado 9 de octubre.

Se presume que los implicados “han perjudicado los intereses del club” a partir de incumplimientos contractuales con jugadores del plantel profesional, la falta de renovación de contratos a juveniles y el encubrimiento de eventuales desvíos de fondos y compromisos económicos asumidos sin respaldo documental, además de no haber presentado los balances económicos correspondientes a los años 2023 y 2024.

“Todo ello denota una maniobra intencional orientada a impedir la fiscalización del manejo económico y administrativo, ocultar operaciones gravosas y poner en riesgo el patrimonio social”, asintió la jueza Celsa Ramírez, al cerrar el decreto.

La denuncia fue presentada por el abogado Daniel Stasevich, quien tiene influencia en la política de San Lorenzo desde hace varios años, aunque nunca ejerció cargos dentro del club.

