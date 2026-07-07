Quién es Hamza Abdelkarim, el jugador más joven de Egipto que picanteó el cruce de octavos: "Jugamos contra Argentina, no contra Messi"

En el 1-1 con Bélgica por la primera fecha de la fase de grupos, el chico de 18 años ingresó a los 75 minutos en reemplazo de Salah y se convirtió en el jugador más precoz del equipo africano en debutar en una Copa del Mundo. Espera con ansias el duelo con la selección, aunque ninguneó al capitán.
Esta tarde, la Selección Argentina buscará estar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo y se medirá ante Egipto en el estadio de Atlanta en una nueva batalla por la defensa del título. Mientras de este lado reina el silencio y la concentración, desde el conjunto africano ya hubo un sugerente comentario: el de Hamza Abdelkarim, el jugador más joven en debutar en el conjunto nacional.
En el duelo 1-1 con Bélgica por la primera fecha de la fase de grupos, hizo su estreno mundialista al minuto 75 en reemplazo de Mohamed Salah, convirtiéndose en el egipcio más chico en debutar con la selección en este torneo con 18 años y 165 meses. No llegó a debutar en Primera División en su país y ya lo compró el Barcelona en una cifra millonaria: ejecutó la opción de compra por sus 11 encuentros con el Juvenil A por 1,5 millones de euros fijos más cinco millones en variables.
Llegó a España cedido desde el Al Ahly en febrero de este año y es una de las joyas egipcias que estará presente en el estadio de Atlanta, con la número 9 en su espalda. Si bien los ojos se posarán en otras figuras, no hay que dejar de lado al pibe que hace un tiempo estaba jugando en la División de Honor del fútbol juvenil español. "Un verdadero honor representar a mi país en este Mundial. Seguimos adelante“, escribió el día de su estreno.
Pero, ¿por qué hay que prestarle atención? Su ascenso futbolístico fue rápido: se formó en las divisiones inferiores del Al Ahly y poco tiempo después se convirtió en el debutante más joven del club en todo el Siglo XXI. En la cancha es astuto: ágil para recibir entre líneas, encontrar espacios y desestabilizar a la defensa rival, es buen definidor y rápido en espacios cerrados. Sin dudas, el cuerpo técnico de la Albiceleste lo tiene entre los más estudiados.
Carácter no le falta. Conoce sus capacidades y confía en que Egipto puede correr del camino a la actual selección campeona del mundo. Por eso, ya avivó la previa y demostró que no le tiene miedo. “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”, respondió cuando le preguntaron por Lionel, leyenda absoluta del club del que hoy en día es parte. ¿Ninguneo? Puede ser.
Se tiene confianza para el duelo de este martes en el Mercedes Benz Stadium: “Cuando entro al campo, hago lo que me hace feliz, así que no me importa lo que digan o hagan los demás fuera del terreno de juego. Por supuesto, mi atención está puesta en el campo“. Y enalteció a la figura egipcia,la del ídolo Salah, uno de los jugadores que menos perdona en el área: “No solo está conmigo, sino con todo el equipo. Intenta transmitirnos todas sus experiencias y nosotros, por supuesto, intentamos aprovecharlas. Tener una trayectoria como la de Salah es algo indescriptible; estar a su lado es un sueño y un honor para mí“.
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