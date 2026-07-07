Quién es Hamza Abdelkarim, el jugador más joven de Egipto que picanteó el cruce de octavos: "Jugamos contra Argentina, no contra Messi"

Carácter no le falta. Conoce sus capacidades y confía en que Egipto puede correr del camino a la actual selección campeona del mundo. Por eso, ya avivó la previa y demostró que no le tiene miedo. “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”, respondió cuando le preguntaron por Lionel, leyenda absoluta del club del que hoy en día es parte. ¿Ninguneo? Puede ser.

Se tiene confianza para el duelo de este martes en el Mercedes Benz Stadium: “Cuando entro al campo, hago lo que me hace feliz, así que no me importa lo que digan o hagan los demás fuera del terreno de juego. Por supuesto, mi atención está puesta en el campo“. Y enalteció a la figura egipcia,la del ídolo Salah, uno de los jugadores que menos perdona en el área: “No solo está conmigo, sino con todo el equipo. Intenta transmitirnos todas sus experiencias y nosotros, por supuesto, intentamos aprovecharlas. Tener una trayectoria como la de Salah es algo indescriptible; estar a su lado es un sueño y un honor para mí“.