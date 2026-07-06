El Gobierno adaptó su agenda por la Selección Argentina y Javier Milei prepara el viaje a Tucumán

La reunión de la mesa política, prevista para este martes al mediodía, fue postergada para el miércoles por la tarde. Después de ese encuentro, el Presidente irá a Tucumán a la vigilia por el Día de la Independencia.
Después de una semana marcada por la salida de Manuel Adorni y la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete, el Gobierno postergó el encuentro de la mesa política que tenía previsto para este martes al mediodía. La decisión se tomó por el partido que la Selección Argentina jugará ante Egipto, en los octavos de final del Mundial 2026.
El partido en Atlanta también modificó, en parte, los planes de Adrián Ravier. En principio, el vocero había pautado una conferencia a las 11.00, aunque se adelantó a las 10.30.
Con la nueva reunión, que se llevará a cabo el miércoles 8 de julio a las 17.00, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aspirará ordenar la estrategia parlamentaria para avanzar en la sanción de los proyectos de reforma electoral, el proyecto de régimen de zonas frías y la modificación de Inocencia Fiscal.
A la cita de la mesa política se sumarán Ravier y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. Junto con ellos también estarán Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el viceministro de Gabinete, Ignacio Devitt.
Una vez concretado el encuentro, el presidente Javier Milei y gran parte del gabinete asistirán a la vigilia que se llevará adelante desde las 0 en Tucumán, con la intención de conmemorar el 210° aniversario de la independencia argentina. Además, se tratará del primer compromiso formal de Santilli en traje de ministro coordinador, que viajará a escoltar al libertario.
Los representantes del Poder Ejecutivo serán recibidos por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, y no se descarta la participación de otros representantes provinciales, en lo que podría ser otro gesto de respaldo hacia el diputado del PRO.
Lo cierto es que, por estas horas, Santilli trabaja en retomar el vínculo con los gobernadores, con el objetivo principal de motorizar la agenda de reformas prioritarias, entre las que destaca la electoral. En Balcarce 50 descuentan que la llave para concretar la eliminación de las PASO, una de las claves que detectan para la reelección del mandatario en 2027, está en las provincias, por lo que Santilli en tadem con Eduardo “Lule” Menem trabajan en la tarea.
Para intentar torcer las voluntades de algunos sectores, en particular de la Unión Cívica Radical, la administración libertaria ensayó una propuesta que incluye la implementación de un sistema de colectoras en las listas. Es decir, la posibilidad de competir con listas propias en algunas categorías, pero anexados a la candidatura presidencial de Javier Milei. Si bien varios gobernadores lo ven con buenos ojos, un sector del PRO y el radicalismo parecen resistirse.
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