El Gobierno adaptó su agenda por la Selección Argentina y Javier Milei prepara el viaje a Tucumán

Antes del partido de la Selección, el vocero Adrián Ravier dará una conferencia en Casa Rosada.

Milei va a Tucumán por el Día de la Independencia

Una vez concretado el encuentro, el presidente Javier Milei y gran parte del gabinete asistirán a la vigilia que se llevará adelante desde las 0 en Tucumán, con la intención de conmemorar el 210° aniversario de la independencia argentina. Además, se tratará del primer compromiso formal de Santilli en traje de ministro coordinador, que viajará a escoltar al libertario.

Los representantes del Poder Ejecutivo serán recibidos por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, y no se descarta la participación de otros representantes provinciales, en lo que podría ser otro gesto de respaldo hacia el diputado del PRO.

Lo cierto es que, por estas horas, Santilli trabaja en retomar el vínculo con los gobernadores, con el objetivo principal de motorizar la agenda de reformas prioritarias, entre las que destaca la electoral. En Balcarce 50 descuentan que la llave para concretar la eliminación de las PASO, una de las claves que detectan para la reelección del mandatario en 2027, está en las provincias, por lo que Santilli en tadem con Eduardo “Lule” Menem trabajan en la tarea.

Para intentar torcer las voluntades de algunos sectores, en particular de la Unión Cívica Radical, la administración libertaria ensayó una propuesta que incluye la implementación de un sistema de colectoras en las listas. Es decir, la posibilidad de competir con listas propias en algunas categorías, pero anexados a la candidatura presidencial de Javier Milei. Si bien varios gobernadores lo ven con buenos ojos, un sector del PRO y el radicalismo parecen resistirse.