Racing Club: los candidatos de Gago para reemplazar a Mena

El lateral izquierdo de 34 años es uno de los mejores en su puesto del fútbol argentino, y desde que llegó a la Academia en 2018 ha rendido. Sin embargo, su contrato finaliza a fin de año, y el zurdo ya habría decidido emigrar: según medios chilenos, ya tendría un acuerdo con la Universidad Católica. Por eso, en Avellaneda no quieren perder tiempo y ya le buscan reemplazo.

Los apuntados por Gago son dos: Lautaro Blanco, de 22 años, y Enzo Díaz, de 26 años. El primero tuvo un gran año en Rosario Central y, al igual que Mena, es decisivo pasando al ataque, siendo los centros su principal virtud. El segundo llegó a Talleres en 2019, desde Agropecuario de la Primera Nacional, y con el tiempo se transformó en uno de los mejores en el puesto. River y Boca también le han puesto el ojo.

Blanco fue adquirido recientemente por el Elche de la Primera División de España en aproximadamente 2 millones de euros, y permaneció cedido en Central hasta el final de la temporada. Ahora, debería sumarse al club español, que marcha último en LaLiga. El mal presente del club gestionado por Christian Bragarnik le da ventaja a Racing, que buscaría incorporarlo a préstamo, algo que al empresario y representante le cerraría.

Díaz tiene contrato en la T hasta diciembre de 2024, pero no vería con malos emigrar. River y Boca lo tienen en carpeta hace tiempo, y también ha recibido sondeos de clubes del exterior. De hecho, antes de llegar a Córdoba era seguido por el Manchester United. Pero en la Academia son optimistas. Eso sí, no es un jugador barato: su pase está tasado en 4 millones de dólares, y el equipo cordobés, con Andrés Fassi a la cabeza, no suele ceder fácilmente en sus pretensiones.