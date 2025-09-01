Racing sigue en caída libre en el Torneo Clausura: Unión le ganó 3 a 2 en Avellaneda

El equipo de Gustavo Costas sigue mostrando dos caras en su presente: una brillante por competencias internacionales y una endeble por todo lo referido a lo local. Unión lastimó mucho a Racing en el Cilindro de Avellaneda, le metió tres goles convalidados y uno que fue anulado porque hubo un jugador en offside que habría tapado la visión de Gabriel Arias.

El Tatengue pisó fuerte en Avellaneda. Mauro Pittón había abierto el marcador a los 13 minutos con un remate dentro del área, pero luego Nazareno Arasa, al observar la jugada por la pantalla del VAR, decidió anular el tanto por Marcelo Estigarribia, quien estaba en offside y consideró que tapó la visión del arquero.

Racing zafó y luego se puso en ventaja a los 20 minutos gracias a Maravilla Martínez. El delantero captó un rebote y mandó el balón a la red tras un flojo rebote de Matías Tagliamonte después de un tiro de Gastón Martirena. Sin embargo, Unión empató a los 28 minutos: Estigarribia le ganó a todos en el área chica tras un córner derecho donde dudó Arias salió mal y después no se pudo recuperar para tapar el remate de cabeza.

Y, el Tatengue se puso 2-1 arriba del marcador a los 41' para irse ganando al descanso. Cristian Tarragona convirtió en un gol una contra letal ante una endeble defensa y respuesta de Arias. Augusto Solari, a los 37 minutos del complemento, anotó el 3-1 y liquidó la historia con una salida incomprensible de Arias yéndose fuera del área a la banda para cortar el ataque y terminó perdiendo con el atacante y quedando fuera de la jugada.

El equipo de Gustavo Costas no se dio por vencido, consiguió el 2-3 a los 48 minutos con un golazo de Facundo Mura pero ya no le quedó tiempo para encontrar el empate en el marcador. Como el año pasado, la Academia se dedica a lo internacional y le cuesta mantener ese mismo chip mental en el plano local.