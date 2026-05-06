Racing volvió a perder con Botafogo y quedó con un pie afuera de la Sudamericana

La Academia cayó 2-1 en Río de Janeiro y ya no depende de sí misma para avanzar en el certamen continental.

Racing sufrió este miércoles otro golpe en la Copa Sudamericana al caer 2-1 frente a Botafogo en Río de Janeiro y quedó muy comprometido de cara a la clasificación. La Academia necesita ganar los dos partidos que le quedan y esperar otros resultados para soñar con avanzar de ronda. El conjunto de Avellaneda volvió a fallar en un duelo clave y quedó al borde de la eliminación.