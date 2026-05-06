Racing volvió a perder con Botafogo y quedó con un pie afuera de la Sudamericana

La Academia cayó 2-1 en Río de Janeiro y ya no depende de sí misma para avanzar en el certamen continental.
Racing sufrió este miércoles otro golpe en la Copa Sudamericana al caer 2-1 frente a Botafogo en Río de Janeiro y quedó muy comprometido de cara a la clasificación. La Academia necesita ganar los dos partidos que le quedan y esperar otros resultados para soñar con avanzar de ronda. El conjunto de Avellaneda volvió a fallar en un duelo clave y quedó al borde de la eliminación.
El equipo brasileño abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo con un insólito gol en contra de Marco Di Césare. Racing reaccionó en el arranque del complemento gracias a un cabezazo de Maravilla Martínez tras un centro de Gabriel Rojas. Sin embargo, Danilo aprovechó un error de Facundo Cambeses y marcó el 2-1 definitivo para Botafogo, que quedó como líder de la zona.
Más allá de la derrota, Racing tuvo chances para llevarse algo de Brasil. Matías Zaracho y Adrián Fernández generaron peligro en el segundo tiempo, mientras que Cambeses había salvado al equipo minutos antes del segundo gol rival. Sobre el cierre, el arquero cometió una infracción fuera del área y fue expulsado, por lo que la Academia terminó con diez jugadores y sin respuestas en un partido decisivo.
En la próxima fecha, Racing recibirá a Caracas en el Cilindro, obligado a ganar y esperar resultados favorables que lo salvan de la catástrofe. Antes, visitará a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Apertura.
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