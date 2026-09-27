Enner Valencia, tras ser el héroe de Boca ante Racing: "Esto es inolvidable"

El delantero ecuatoriano, que ingresó cuando su equipo perdía 2 a 0 y marcó un hat-trick en 23 minutos para dar vuelta la historia, se refirió a su partido consagratorio.

Enner Valencia fue el héroe de Boca en el duelo con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El delantero ingresó a los 11' del complemento cuando el Xeneize caía 2 a 0 con La Academia en Arroyito y con un triplete de cabeza le dio el triunfo por 3 a 2 a su equipo de manera agónica. Tras su partido consagratorio, el ecuatoriano mostró su alegría y destacó la hinchada xeneize.