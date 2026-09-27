Enner Valencia, tras ser el héroe de Boca ante Racing: "Esto es inolvidable"

El delantero ecuatoriano, que ingresó cuando su equipo perdía 2 a 0 y marcó un hat-trick en 23 minutos para dar vuelta la historia, se refirió a su partido consagratorio.
Enner Valencia fue el héroe de Boca en el duelo con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El delantero ingresó a los 11' del complemento cuando el Xeneize caía 2 a 0 con La Academia en Arroyito y con un triplete de cabeza le dio el triunfo por 3 a 2 a su equipo de manera agónica. Tras su partido consagratorio, el ecuatoriano mostró su alegría y destacó la hinchada xeneize.
"Le agradezco a Dios por todo esto, he pasado momentos difíciles pero yo sabía que viniendo a Boca iba a ser así. Sé lo que es jugar en equipos grandes y la exigencia que eso conlleva, acá siempre tenés que ganar y nos preparamos para siempre ganar, hoy se dio", expresó Valencia.
"Sabía que llegar acá iba a ser difícil, por cómo estaba el plantel, que ya estaba formado, yo venía de mucho tiempo parado después del Mundial. Sabía que al llegar acá iban a costar los primeros partidos. Después me fui poniendo bien físicamente, a la par con el resto de mis compañeros y he venido jugando pocos partidos. Ahora se dio que pueda entrar al partido y pueda ganar", agregó en diálogo con TyC Sports.
Por último, al ser consultado sobre dónde se ubica este momento en su carrera profesional, el ecuatoriano no dudó: "Entre los primeros lugares, sin ninguna duda. Esto es inolvidable, mirá todo lo que se vive acá. Terminó el partido hace veinte o treinta minutos y todavía la gente sigue cantando, esto es impresionante. Esto es lo que hace vivir el mundo Boca y por eso estamos muy felices acá".
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