Batalla entre hinchas de Racing y la Policía antes del duelo con Boca

Más allá de que ese momento de tensión duró solo un rato, afectó a todos los hinchas de Boca que no habían entrado al estadio porque se cerraron las puertas por ese tiempo para evitar más conflictos. Con el correr de los minutos, el ingreso al estadio se fue normalizando. Por otro lado, algunos fanáticos del Xeneize también recibieron golpes y empujones de los agentes en los alrededores del estadio en este periodo de espera.