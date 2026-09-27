Batalla entre hinchas de Racing y la Policía antes del duelo con Boca

Unos simpatizantes de La Academia derribaron algunas vallas en una de las tribunas del Gigante de Arroyito y los agentes reaccionaron tirando balas de goma.
En la previa del duelo entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, se desató una batalla entre hinchas de la Academia y la Policía en la popular alta del Gigante de Arroyito que incluyó balas de gomas, en un nuevo hecho violento de nuestro fútbol argentino.
Algunos hinchas derribaron algunas vallas y los agentes respondieron con balas de goma. Una de las vallas voló de la alta hacia la media y por fortuna no golpeó a nadie en lo que podría haber sido una tragedia. Después de ese episodio, la Policía disparó balas de gomas dentro de la tribuna para dispersar a quienes estaban comandado los disturbios en ese sector del estadio y minutos más tarde comenzaron a reponer nuevamente las vallas que separarían a los hinchas.
Más allá de que ese momento de tensión duró solo un rato, afectó a todos los hinchas de Boca que no habían entrado al estadio porque se cerraron las puertas por ese tiempo para evitar más conflictos. Con el correr de los minutos, el ingreso al estadio se fue normalizando. Por otro lado, algunos fanáticos del Xeneize también recibieron golpes y empujones de los agentes en los alrededores del estadio en este periodo de espera.
Video: TyC Sports
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