Racing empató y sigue lejos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Costas llegaron a los 19 puntos en la Zona A, mientras que en la tabla anual ocupan la séptima plaza con 47 en puestos de Copa Sudamericana. Sin embargo, siguen lejos de los cupos de clasificación para la Copa Libertadores 2026, debido a que restan sólo seis unidades en juego.

Central Córdoba no logró conseguir la victoria alcanzar la cima de su grupo y desplazar a Boca a la segunda posición. Así, el ‘Ferroviario’ quedó tercero, a uno del Xeneize y Unión.

Embed

El primer tiempo en Santiago del Estero cerró con un 0-0 que reflejó la paridad y la falta de claridad en los últimos metros de ambos equipos. Racing arrancó mejor, generando la primera llegada con un cabezazo desviado de Zuculini tras un córner, mientras que Luciano Vietto también probó desde afuera sin precisión. Con el correr de los minutos, el “Ferroviario” creció y empezó a imponer presencia en campo rival. Besozzi y Verón fueron los más activos, generando dos situaciones claras.

En el complemento, el arranque parecía prometedor para un partido que no contaba con demasiadas situaciones para romper el cero en el marcador. Sin embargo, el ritmo frenético poco a poco se fue diluyendo y el resultado no sufrió modificaciones.

En la conferencia de prensa posterior al 0 a 0, el DT de Racing, Gustavo Costa, se refirió a las críticas que recibió la dirigencia encabezada por Diego Milito tras la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores frente al Flamengo. “Me dolió mucho que estemos así. Todo el mundo quería que perdamos. Tenemos que estar todos unidos como siempre”, comentó el entrenador.

En la misma línea, continuó: “Le agradecí a Diego por haberme dicho para continuar. Tenemos que ponernos la vara cada vez más alta. No logramos nada con dividirnos, no es el momento. Racing está bárbaro y nadie se conforma, queríamos ganar la Copa Libertadores. Tenemos que estar más juntos que nunca, cuando acompañó la gente fue algo hermoso lo que vivimos. Hacía mucho tiempo que en Racing no se vivía esto. Tenemos que apuntar a llevar al club a lo más alto”.