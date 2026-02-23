Racing se quedó sin Marcos Rojo: el parte médico y qué partidos se pierde

El defensor salió en el entretiempo del clásico con Boca por una molestia muscular y en la práctica del domingo se movió de manera diferenciada. Se realizó estudios médicos y se confirmó la grave lesión que lo alejará de las canchas nuevamente después de acumular tres encuentros consecutivos como titular con buen rendimiento.

Rojo se perderá los próximos compromisos por el campeonato local frente a Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto. Por otro lado, su regreso podría darse en el duelo contra Belgrano en Córdoba, por la doceava fecha del Torneo Apertura.

Más allá de que en la Bombonera Rojo fue reemplazado por Franco Pardo, lo que hizo que Marco Di Cesare se tuviera que correr a la izquierda, Gustavo Costas evalúa otras dos alternativas para reemplazarlo para recibir a Independiente Rivadavia: Nazareno Colombia y Agustín García Basso.

La situación de Baltasar Rodríguez, quien salió tocado del clásico, es diferente: su molestia es producto de un golpe en la espalda que lo obligó a salir durante el segundo tiempo del duelo ante Boca y en el club son optimistas de cara a su recuperación, pero si no llega su lugar será ocupado por Bruno Zuculini.