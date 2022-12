Racing ultima detalles para la vuelta de Maxi Moralez

El volante de 35 años (cumplirá 36 en febrero) viene coqueteando hace un par de años con regresar al fútbol argentino y, de no mediar imprevistos, finalmente se dará: no renovará su contrato en New York City FC y arribará a la Academia como jugador libre.

Pese a que tenía una cláusula para renovar por un año más, decidió ponerle fin a un ciclo de casi 6 años en el club donde ya es ídolo: 36 goles y 60 asistencias en 194 partidos. Surgido en Racing en 2005, fue el autor del gol que salvó a la Acadé del descenso en 2008, frente a Belgrano de Córdoba.

En el fútbol argentino también jugó en Vélez, donde salió campeón, y con quien también se rumoreó que volvería algunos mercados de pases atrás.

Racing ya eligió al reemplazante de Copetti

La venta de Enzo Copetti al Charlotte de la MLS dejó en la Academia la necesidad de también salir al mercado a buscar un centrodelantero de jerarquía para disputar la Copa Libertadores. El apuntado por la dirigencia, y que tiene el visto bueno de Fernando Gago es Roger Martínez, delantero colombiano de 28 años que milita en el América de México, y también es pretendido por Boca.

Martínez debutó en la Primera de Racing en 2013 y jugó 30 partidos (8 goles) hasta partir al fútbol chino en 2016 -en el medio salió a préstamo a Santamarina y Aldosivi-. Su contrato en el club mexicano finaliza el 30 de junio de 2023 y el atacante todavía no negocia su renovación, por lo que las Águilas no vería con malos ojos venderlo en enero y embolsar algo de dinero. En ese sentido, su cotización ronda los 4 millones de dólares, cifra neta similar a la que Copetti dejó en Avellaneda por su salida.