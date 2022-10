Racing: un importante dirigente bancó a Fernando Gago

“Racing fue el que mejor jugó todo el año. Además de tener al goleador de la temporada y de ser muy elogiado el equipo por todo el periodismo por su juego. Los dirigentes ya dimos vuelta la página. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes tenemos que ir todos juntos a la siguiente instancia", aseguró Miguel Jiménez, vicepresidente segundo del club, en diálogo con Cómo Te Va.

Y no quedó ahí, porque el dirigente bancó fuerte a Pintita en medio de los rumores que ponen en duda su continuidad en la Academia para el 2023: "Tenemos un estilo de juego el cual tenemos que respetar. Como jugaba el equipo de Coudet y como juega el de Gago es como lo hacen los equipos grandes. Yendo a buscar siempre. Si hay un equipo que juega bien al fútbol es Racing".

miguel-jimenez_416x234.webp Miguel Jiménez (izquierda): "Racing fue el que mejor jugó todo el año".

Lo cierto es que los propios hinchas tienen opiniones divididas sobre si Gago es el máximo responsable o no del 'fracaso', y si debe seguir en el banco académico o no. Pero, desde el lado de la dirigencia, parecen tener claro que el futuro que quieren es con el ex volante como DT.

De todos modos, serán cuestiones para revisar más adelante, porque en Racing no hay tiempo ni siquiera para lamentos, ya que tiene en el horizonte cercano el choque con Tigre, por un lugar en el Trofeo de Campeones, donde ya espera Boca: el duelo con el Matador sería el 2 de noviembre, con horario y sede a confirmar (la cancha de Huracán pica en punta).