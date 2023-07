Racing va por un 9 que Riquelme intentó traer para Boca

"Después va a depender de él si quiere o no venir, nosotros tenemos la intención de que venga", comentó Blanco teniendo en cuenta la situación económica del país y el contrato que pretende el jugador. El delantero de 29 años mostró su mejor versión en en el club en 2016 tras estar cedido en Santamarina de Tandil y Aldosivi.

En ese año, marcó 7 goles en 15 partidos entre el campeonato argentino y la Copa Libertadores y brindó una asistencia. Este gran nivel hizo que el delantero sea vendido en aproximadamente 9 millones de euros al fútbol de China, al Jiangsu Suning. Y después jugó en Villareal de España (2018) y América de México (2018-2022).

Por otro lado, luego de que trascendiera que Racing buscará al lateral derecho Leonardo Godoy de Estudiantes, en vez de Guillermo Enrique de Gimnasia, Blanco reconoció cómo siguen las negociaciones con el Lobo por el delantero Benjamín Domínguez: "Por el momento quedo en stand by. Los clubes están peleando cosas y tenemos que respetar los tiempos”.

Más allá de eso, es un hecho que la Academia buscará incorporaciones, según anticipó el dirigente: "Tenemos que seguir de cerca a los jugadores que nos pidieron (Fernando)Gago y (Rubén) Capria. Las operaciones llevan tiempo, no son de un día para el otro. Seguramente vamos a buscar refuerzos en Argentina. Todavía no podemos decir nada porque los jugadores están en competencia”.

No obstante, descartó que vayan a buscar al atacante Javier Correa, quien pasó por el club entre mediados de 2021 y 2022: “Hoy por hoy no esta en consideración traerlo. Esto no significa que más adelante lo podamos traer, es del gusto del entrenador”.