Fútbol |

¿Cuánto salen las entradas para la final entre Racing y Estudiantes?

La Liga Profesional publicó los precios para la final que se disputará el próximo sábado en el Estadio Madre de Ciudades.

El próximo sábado 13 de diciembre, desde las 21, Racing y Estudiantes de La Plata definirán al campeón del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y ya se conocen los precios para que los hinchas de la Academia y el Pincha asistan.

Racing vs Estudiantes

La Liga Profesional publicó los precios de las entradas y los sectores que ocupará la hinchada de cada equipo. La venta de entradas estará disponible a partir del miércoles a las 18:00 para los socios. Los socios y clientes de Naranja X podrán acceder a la compra desde hoy a las 18:00.

Los valores van desde los $50.000 hasta los $150.000 y la venta será mediante la página deportick.com.

En caso de que haya un remanente de entradas, se informará la venta para no socios. Es importante aclarar que no habrá venta de tickets en el estadio.

Madre de Ciudades
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Valor de las entradas para la final:

Racing

- Popular Norte (socios): $50.000

- Popular Norte (no socios): $90.000

- Platea Este (socios): $80.000

- Platea Este (no socios): $120.000

- Platea Oeste Norte (socios): $100.000

- Platea Oeste Norte (no socios): $150.000

Estudiantes

- Popular Sur (socios): $50.000

- Popular Sur (no socios): $90.000

- Platea Oeste Sur (socios): $80.000

- Platea Oeste Sur (no socios): $120.000

