Racing vs. River, ¿se juega sin público?

Racing y River se volverán a enfrentar este fin de semana en un duelo que llega cargado de emociones y polémicas recientes. El antecedente inmediato fue la victoria millonaria en los cuartos de la Copa Argentina, con un solitario gol de Maximiliano Salas. Ese encuentro dejó heridas abiertas y elevó la tensión entre ambas instituciones.

El partido se jugará en el Cilindro de Avellaneda, ya que Racing finalizó tercero en la Zona A y River quedó sexto en la B. Sin embargo, la ventaja de localía podría verse afectada por la sanción impuesta por Aprevide. La Academia cumplió la primera fecha de castigo frente a Defensa y Justicia y aún quedan dos jornadas más sin público completo.

La Aprevide evaluará en las próximas horas si autoriza el ingreso de público para este duelo eliminatorio, clave en la pelea por el título.

Desde la dirigencia de Racing buscaron reducir la sanción para contar con al menos una parcialidad reducida el próximo fin de semana. El club apeló la medida ante el organismo de seguridad tras el impactante recibimiento frente a Flamengo en semifinales de la Copa Libertadores. La resolución final se conocerá en las próximas horas, junto con la confirmación de fecha y horario del partido.

La rivalidad se intensificó en los últimos meses por los casos de Maximiliano Salas y Juan Fernando Quintero, protagonistas del último mercado de pases. Estos episodios alimentaron un vínculo cada vez más enrarecido entre ambas instituciones, con hinchadas y dirigentes al límite. Cada encuentro suma capítulos a una historia que parece no tener descanso.

River llega con la moral alta tras el cierre de la Copa Argentina, mientras que Racing confía en su rendimiento sostenido en la fase regular. El equipo de Avellaneda sumó 25 puntos y terminó tercero en su zona, demostrando solidez en la última etapa del torneo. El Millonario, en cambio, finalizó sexto en la Zona B y busca recuperar ritmo y confianza para los playoffs.

Ambos equipos saben que este Clausura puede ser su última vía directa hacia la fase de grupos de la Libertadores 2026.