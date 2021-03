Rafael Borré: "Estoy muy feliz en River"

"Hicimos un gran partido. A mí se me dieron los goles pero la verdad es que hubo muchos jugadores con rendimientos elevados. Hubo mucho fútbol, muchos jugadores en un gran nivel, como Julián Ávarez, con el que cada vez nos entendemos mejor", señaló el colombiano tras el encuentro, con la pelota del partido en sus manos como trofeo y símbolo de una noche inolvidable.

El delantero, que ya marcó más de 50 goles, confió que está muy cómodo en el equipo de Núñez. "Al principio me costó, pero de poco me fui adaptando. Voy a ser un eterno agradecido a mis compañeros, que me facilitaron todo, y también al cuerpo técnico, que me aguantó en los momentos difíciles", dijo.

Finalmente, cuando se le insinuó un posible pase al exterior, Borré sólo aclaró que "por ahora estoy acá y me siento muy feliz en River". Lo cierto es que mientras que parece caído su pase al Palmeiras, ahora surgió la posibilidad de un pase al fútbol español. Y como el Millonario necesita mejorar sus finanzas...

Otro que brilló en la goleada del conjunto que orienta tácticamente Marcelo Gallardo fue el juvenil Julián Álvarez, autor de una conquista y de varas asistencias. "Fue una gran actuación de todo el equipo, en todas sus líneas. Jugamos un gran primer tiempo en el que tuvimos gran efectividad y controlamos el juego. En 30 minutos liquidamos el partido", confió el delantero.

"Necesitábamos una victoria así, porque tuvimos algunos encuentros en los que nos costó encontrarle la vuelta al rival. Por eso este triunfo sirve y mucho para ponernos en carrera hacia la clasificación", agregó.