River está negociando con cinco jugadores: quiénes son y cómo están las charlas

Fausto Vera, volante de 25 años, está cerca de convertirse en la primera incorporación de River. Proveniente del Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, podría incluso sumarse en los primeros días de la pretemporada. Su arribo sería mediante un préstamo por un año, con una opción de compra de alrededor de cinco millones de dólares.

En cambio, las negociaciones por los otros cuatro futbolistas presentan una traba: ninguno de los clubes dueños de sus pases tiene en mente venderlos a River. Aun así, la dirigencia, encabezada por el nuevo presidente Stéfano Di Carlo, no baja los brazos por los futbolistas.

Para empezar, Benfica desestimó una primera propuesta de préstamo sobre Prestianni. En las próximas horas, un representante del club de Núñez viajará a Portugal con la intención de destrabar la negociación, con el visto bueno del propio futbolista. Sin embargo, en paralelo, las Águilas trabajan en la búsqueda de una alternativa europea para el joven de 19 años.

Un escenario similar es la situación de Allende. Tras destacarse como una de las grandes figuras del Inter Miami y consolidarse como socio de Lionel Messi, el ex Godoy Cruz deberá retornar a Celta de Vigo, institución propietaria de su pase.

River ya inició conversaciones para intentar sumarlo a préstamo, pero desde el club gallego pretenden una transferencia definitiva. La primera propuesta ya fue presentada y el desenlace dependerá, en buena medida, de que no surjan otros interesados desde el fútbol europeo.

Después, Bournemouth no le bajó el pulgar a una eventual salida de Soler rumbo al Millonario. Sin embargo, el conjunto inglés busca mejorar tanto las condiciones del préstamo como la opción de compra, mientras aparecen sondeos de Ajax, Werder Bremen y Udinese, entre otros. Si alguno de esos clubes avanza con mayor decisión, las chances de River se reducirán considerablemente.

Por último, está Ascacíbar: Estudiantes manifestó ciertas reservas a la hora de transferirlo a otro club del ámbito local, aunque en Núñez buscar seducirlo al Pincha y avanzar en la adquisición de un porcentaje de la ficha. Además, el futbolista tendría muchas ganas de que se de la transferencia.