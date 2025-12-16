San Lorenzo: cayó el gobierno de Marcelo Moretti y hay acefalía en el club

Este martes se dio nuevamente renuncias masivas dirigenciales en el Ciclón y, con solo cinco integrantes aún en la Comisión Directiva, se estableció una acefalía en la institución azulgrana.
El gobierno de Marcelo Moretti cayó en San Lorenzo: el club quedó acéfalo tras renuncias masivas de dirigentes. Tras un día larguísimo, lleno de tensión política, solamente quedaron cinco dirigentes en la Comisión Directiva (Moretti, Ortigoza, Evangelista, Tamer y Constantino) y por lo tanto se terminó el mandato del empresario.
“La licencia no es una posibilidad” y “no voy a renunciar”, expresó Moretti tras su salida del Ministerio Público Fiscal este martes respecto a su continuidad al frente de la dirigencia del Ciclón. Sin embargo, las renuncias masivas establecieron la acefalía de la institución azulgrana.
Como Presidente de la Asamblea, Daniel Matos encabezará el gobierno de transición en San Lorenzo y se espera que convoque una Asamblea Extraordinaria dentro de las próximas 48 horas. Y, en un futuro cercano, habrá unas nuevas elecciones para que los socios elijan a sus autoridades.
Desde temprano, el clima este martes en el Pedro Bidegain fue tenso. Vallas y efectivos de seguridad custodiaron el ingreso, en un operativo preventivo ante la posible llegada de los hinchas. Finalmente, mientras se reunía la CD, un grupo de simpatizantes se autoconvocó fuera del estadio y pidieron la renuncia del presidente saliente.
La acefalía de un club ocurre cuando sus autoridades principales dejan de ejercer sus funciones, ya sea por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En el caso de San Lorenzo, la situación se desencadenó por una serie de renuncias masivas de miembros clave de la Comisión Directiva.
