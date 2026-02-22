Video: Manuel Lanzini cumplió con la ley del ex ante River

Con una gran definición al primer palo, el volante de Vélez venció a Franco Armani y le marcó al club de sus amores en el José Amalfitani en un duelo por la sexta fecha del Torneo Apertura.
Como unos días atrás con Hernán López Muñoz en la derrota con Argentinos Juniors en La Paternal, River sufrió la ley del ex con Manuel Lanzini este domingo en el duelo con Vélez en el José Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura. El volante del Fortín, que está en el corazón de los hinchas del Millonario, quedó libre por decisión de Marcelo Gallardo...
Lanzini entró muy enchufado y a los seis minutos de juego le marcó al club de sus amores: recuperó el balón ante un muy mal pase de Juan Fernando Quintero, hizo una gran sucesión de pases hacía adelante con Matías Pellegrini y en el borde del área engañó a Martínez Quarta con ir hacia la banda, se perfiló y sacó un remate preciso que chocó en el primer palo y entró al arco defendido por Armani.
Lanzini no lo gritó y pidió disculpas utilizando sus dos manos. El futbolista es hincha de River desde chiquito, se formó como jugador y persona en el club y vivió momentos muy importantes como profesional: le marcó varios goles a Boca, ganó dos títulos en el equipo de Ramón del 2014 donde era titular indiscutido y pegó la vuelta en 2023 aunque no pudo consolidarse en el once ni con Demichelis ni con Gallardo.
Es más, días atrás, después del triunfo 2 a 1 a Boca, Lanzini declaró sin que le preguntaran por su vínculo con el Millonario: “Me siento feliz. Todos saben que soy hincha de River y para mi este partido tiene un condimento aparte, es algo especial”.
comentar