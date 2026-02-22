Video: Manuel Lanzini cumplió con la ley del ex ante River

Lanzini entró muy enchufado y a los seis minutos de juego le marcó al club de sus amores: recuperó el balón ante un muy mal pase de Juan Fernando Quintero, hizo una gran sucesión de pases hacía adelante con Matías Pellegrini y en el borde del área engañó a Martínez Quarta con ir hacia la banda, se perfiló y sacó un remate preciso que chocó en el primer palo y entró al arco defendido por Armani.

Lanzini no lo gritó y pidió disculpas utilizando sus dos manos. El futbolista es hincha de River desde chiquito, se formó como jugador y persona en el club y vivió momentos muy importantes como profesional: le marcó varios goles a Boca, ganó dos títulos en el equipo de Ramón del 2014 donde era titular indiscutido y pegó la vuelta en 2023 aunque no pudo consolidarse en el once ni con Demichelis ni con Gallardo.

Es más, días atrás, después del triunfo 2 a 1 a Boca, Lanzini declaró sin que le preguntaran por su vínculo con el Millonario: “Me siento feliz. Todos saben que soy hincha de River y para mi este partido tiene un condimento aparte, es algo especial”.