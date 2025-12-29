Riquelme definió que Úbeda será el DT de Boca en 2026

La decisión se tomó pese a las dudas que se habían instalado tras la eliminación frente a Racing en la Bombonera, marcada por decisiones tácticas muy cuestionadas por el hincha, que pusieron la continuidad de "Sifón" bajo la lupa durante las últimas semanas.

Ubeda Con Claudio Úbeda ratificado, Boca volverá a los entrenamientos el viernes 2 de enero.

La dirigencia optó por sostener el proyecto y ratificó al entrenador, que tiene contrato vigente hasta mediados de 2026. Úbeda volverá a ponerse al frente del plantel este viernes 2 de enero, cuando el grupo se reúna en Boca Predio para iniciar la pretemporada con la mira en la puesta a punto física, con la Libertadores como objetivo central del semestre, además del Torneo Apertura y la Copa Argentina.

Previo a la confirmación había empezado la danza de nombres. Circularon apellidos de peso como posibles reemplazos como Eduardo Domínguez fue el que más consenso generó por todo lo logrado al frente de Estudiantes en los últimos años, aunque finalmente no hubo avances y todo indica que seguirá en el Pincha. También volvió a sonar Antonio Mohamed, que admitió públicamente su deseo de dirigir al club, pero aclaró que nadie se contactó y que mantiene contrato vigente con Toluca, donde acaba de consagrarse campeón.