Boca sigue sin poder cerrar la llegada de Hinestroza: Atlético Nacional sacó un comunicado

"Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumpliendo de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores o parte vinculada", inició el mensaje, desmintiendo versiones de solo dejaría ir al delantero a Boca si el futbolista resigna una deuda del club con él.

Y agregó: "De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdo relacionados con trasferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados".

"Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club", concluyó el comunicado. De esta manera, Atlético Nacional dejó en claro que no ha habido acuerdo total con Boca por la transferencia del punta de la Selección de Colombia.

Las negociaciones entre los clubes se habrían enfriado cuando parecería que solo restaban detalles y que el traspaso se iba a dar por alrededor de cinco millones de dólares. De hecho, hace cuatro días el futbolista había publicado una historia de Instagram con un corazones azul y amarillo y un reloj de arena, dado a entender que pronto se pondría la azul y oro.

Boca quiere cerrar lo antes posible el fichaje de Hinestroza para que viaje a Buenos Aires, se pueda realizar la revisión médica y sumarse al plantel el 2 de enero, día en el que arrancará la pretemporada del equipo comandado por ahora por Claudio Úbeda, quien aún no fue ratificado en su cargo oficialmente por la institución.