Sorpresa: Mick Jagger tendría la camiseta de Boca de un campeón del mundo en el club

El exfutbolista, que hoy es panelista de televisión en programas deportivos, aseguró que tuvo un breve encuentro con Jagger y le entregó una camiseta suya de su brillante paso por Boca. "Me abrí una oficina de fútbol tras mi retiro y un tipo con el que estaba haciendo una operación me permitió conocer a Jagger", inició la anécdota en diálogo con TyC Sports.

"Cacé una camiseta número 13 de Boca y me fui para allá. Fueron tres minutos, nada más, pero me alcanzaron para conocerlo y darle mi camiseta", aseguró Traverso, que ganó tres títulos locales (Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 2000) y cuatro internacionales (Libertadores 2000, Intercontinental 2000, Libertadores 2001 y Sudamericana 2004).

El encuentro entre Traverso y Jagger habría ocurrido en Palermo y hoy, a la distancia, expresó con orgullo: "Jagger tiene la camiseta de Boca con el número 13 y es la mía". Y cerró el tema: "Hace poco le escribí a Jagger, a ver si me contestaba, pero nada, no te contesta".