River asfixia y estuvo cerca de abrir el marcador en el inicio contra Santa Fe

Tras el 0 a 0 conseguido en una floja actuación en Bogotá, el Millonario salió con todo por un triunfo con su gente que lo meta en la próxima fase del certamen internacional.

River asfixia a Independiente Santa Fe en el Monumental en la búsqueda de un triunfo que lo meta en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el 0 a 0 conseguido en la ida en Bogotá en una floja actuación. Sebastián Driussi se perdió el primero del local en dos oportunidades y Thiago Almada avisó de tiro libre en los primeros ocho minutos de juego. El duelo se ve en vivo por D Sports.