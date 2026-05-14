River buscará blindar a Santiago Beltrán: nuevo contrato con cláusula millonaria

Cabe remarcar que hasta hace un mes atrás Beltrán no tenía representación. Desde el club le sugirieron que se buscase una teniendo en cuenta la gran cantidad de minutos que estaba acumulando y la importancia que estaba adquiriendo dentro del plantel.

Es por esto que, el pasado 28 de abril, selló su vínculo con la empresa Universal Twenty Two, que tiene como caras visibles a Gustavo Goñi y Matías Aldao. Precisamente ellos serán quienes llevarán a cabo la negociación junto a la cúpula dirigencial de River, comandada por Stefano Di Carlo.

La idea del Millonario, además de mejorar su salario y extender por dos años más su contrato (el actual vence en diciembre del 2027), es blindarlo con una cláusula de 100 millones de euros, estrategia que viene llevando a cabo el club desde el año pasado. Más allá de que es una cifra simbólica, la idea es elevar su precio de mercado teniendo en cuenta que habrá interés por el en la próxima ventana de transferencias.