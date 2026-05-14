River buscará blindar a Santiago Beltrán: nuevo contrato con cláusula millonaria

El Millonario quiere ampliar el contrato del sorprendente arquero de 21 años hasta diciembre de 2029 con una cláusula de salida de 100 millones de euros.
River buscará blindar a Santiago Beltrán después de consolidarse como una de las grandes apariciones del fútbol argentino y ganarse un lugar en la prelista de la Selección para el Mundial. La dirigencia se reunirá la próxima semana con Gustavo Goñi y Matías Aldao, la nueva representación del arquero, para arreglar la extensión y mejora del contrato: la intención es ampliarlo hasta diciembre del 2029 y aumentar su cláusula de rescisión a 100 millones de euros.
Beltrán, quien apareció en la Primera de River ante las lesiones simultáneas de Franco Armani y Ezequiel Centurión, demostró que el arco "más grande del mundo" le queda perfecto. Con una personalidad increíble para un joven de 21 años y grandes actuaciones, Beltrán se transformó en una de las figuras del equipo.
El arquero logró 13 vallas invictas en 23 partidos y fue el héroe en los penales de la milagrosa clasificación ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura. La dirigencia del club de Núñez sabe que pronto podrían venir clubes europeos a buscarlo y quieren hacer valer su ficha.
Cabe remarcar que hasta hace un mes atrás Beltrán no tenía representación. Desde el club le sugirieron que se buscase una teniendo en cuenta la gran cantidad de minutos que estaba acumulando y la importancia que estaba adquiriendo dentro del plantel.
Es por esto que, el pasado 28 de abril, selló su vínculo con la empresa Universal Twenty Two, que tiene como caras visibles a Gustavo Goñi y Matías Aldao. Precisamente ellos serán quienes llevarán a cabo la negociación junto a la cúpula dirigencial de River, comandada por Stefano Di Carlo.
La idea del Millonario, además de mejorar su salario y extender por dos años más su contrato (el actual vence en diciembre del 2027), es blindarlo con una cláusula de 100 millones de euros, estrategia que viene llevando a cabo el club desde el año pasado. Más allá de que es una cifra simbólica, la idea es elevar su precio de mercado teniendo en cuenta que habrá interés por el en la próxima ventana de transferencias.
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