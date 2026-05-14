Baja sensible para River: Ruberto se rompió los ligamentos y es baja hasta 2027

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Pero no es la primera vez que está obligado a transitar una dura recuperación. Es que Ruberto sufrió la misma lesión y en la misma rodilla en febrero de 2025, durante un partido con la Selección Argentina Sub 20 en el torneo Sudamericano de la categoría frente a Uruguay. Y fue en febrero de 2026 que volvió a sumar minutos una vez finalizada la dura recuperación, en lo que fue derrota del Millonario por 4-1 ante Tigre con Marcelo Gallardo en la dirección técnica.



Sí, poco más de un año después y a tan solo tres meses de haber regresado a las canchas, se resintió de una de las peores lesiones que pueden pasarle a un futbolista profesional. Y son cada vez más los casos por año en el fútbol argentino: hasta la fecha, la lista asciende a ¡21 jugadores!







Ruberto, quien jugó seis encuentros en lo que va de la temporada con el Millonario, podrá ser intervenido quirúrgicamente en unos días, cuando desinflame su rodilla. Otra vez, a atravesar una extensa rehabilitación que ya conoce, la segunda en tan solo un año y medio.