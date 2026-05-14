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Baja sensible para River: Ruberto se rompió los ligamentos y es baja hasta 2027

El delantero recibió el peor diagnóstico y estará afuera de la canchas durante ocho meses, por la misma lesión que sufrió hace un poco más de un año.

Agustín Ruberto volvió a encontrarse con una lesión torturadora: se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará, por lo menos, ocho meses afuera de las canchas. Lo sufre River y Eduardo Coudet, quien a pesar de no haberlo convocado para el cruce con Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura, lo tenía como una de las figuritas y le estaba dando un rodaje paulatino.

La sospecha devino de las molestias que sintió en el entrenamiento de este martes que realizó junto a sus compañeros en la previa al partido ante Lobo, pese a no estar convocado. Se realizó estudios y el diagnóstico fue el peor, tanto para el equipo como para el delantero de 20 años.

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Pero no es la primera vez que está obligado a transitar una dura recuperación. Es que Ruberto sufrió la misma lesión y en la misma rodilla en febrero de 2025, durante un partido con la Selección Argentina Sub 20 en el torneo Sudamericano de la categoría frente a Uruguay. Y fue en febrero de 2026 que volvió a sumar minutos una vez finalizada la dura recuperación, en lo que fue derrota del Millonario por 4-1 ante Tigre con Marcelo Gallardo en la dirección técnica.

Sí, poco más de un año después y a tan solo tres meses de haber regresado a las canchas, se resintió de una de las peores lesiones que pueden pasarle a un futbolista profesional. Y son cada vez más los casos por año en el fútbol argentino: hasta la fecha, la lista asciende a ¡21 jugadores!

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Ruberto, quien jugó seis encuentros en lo que va de la temporada con el Millonario, podrá ser intervenido quirúrgicamente en unos días, cuando desinflame su rodilla. Otra vez, a atravesar una extensa rehabilitación que ya conoce, la segunda en tan solo un año y medio.

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