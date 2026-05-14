Días y horarios confirmados para las semifinales del Torneo Apertura

River vs. Gimnasia River eliminó a Gimnasia en cuartos de final del Apertura







En la primera semi, el Millonario (2°B) recibirá al Canalla (4°B) en el Monumental, el sábado 16 de mayo a partir de las 19.30 y se podrá ver por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports. Los de Eduardo Coudet viene de unos octavos desgastantes ante San Lorenzo, al que le ganó por suerte, eficacia y tanda de penales, y del cruce con Gimnasia cómodo y controlado, por los cuartos. Asimismo, los dirigidos por Jorge Almirón atravesaron los octavos con un abultado triunfo 3-1 ante Independiente y superaron los cuartos en un fatigoso, polémico y largo partido vs. Racing.



Este partido, que tendrá a River más tranquilo ya que no jugó con alargue vs. el Lobo, estaba definido para que se jugará el domingo 17, pero como Rosario Central juega ante Universidad Central por Libertadores el martes 19, lo adelantaron al sábado para que tengan los días correspondientes de descanso.





Central vs. Racing Central elimino a Racing en cuartos de final del Apertura.







En la segunda semi, el Bicho (3°B) recibirá al Pirata (5°B) en el Estadio Diego Armando Maradona, el domingo 17 de mayo a partir de las 17 y se podrá ver por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports. El equipo dirigido por Nicolás Diez, eliminó cómodo a Lanús en octavos, mientras que en los cuartos tuvo que atravesar el tiempo extra para ganarle a Huracán. Por otra parte, Belgrano se quedó con el clásico cordobés a Talleres en octavos y despachó a Unión en cuartos. Ambos partidos los ganó en los 90'.