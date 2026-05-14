El picante mensaje de D'Onofrio a River tras la polémica en Central-Racing: "¡Guardia alta más que nunca!"

El expresidente de River hizo un sugestivo comentario de alerta en la previa a la semifinal entre el Millonario y el Canalla, en alusión al conflictivo arbitraje.
El arbitraje en el triunfo de Rosario Central por 2-1 ante Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura, fue señalado y polemizado. Y River, que le ganó a Gimnasia y está entre los cuatro mejores, quedó atento a su rival en semifinales; también Rodolfo D'Onofrio, que en su rol de hincha alertó al Millonario para que esté preparado a las controversias.
El duelo en el Gigante de Arroyito tuvo de todo: goles anulados, alargue, polémicas y mucho post partido. El primero en alzar la voz fue Diego Milito, que saltó con los tapones de punta a dar declaraciones contra el VAR y el arbitraje de Darío Herrera; afirmó que les "robaron", sobre todo por las expulsiones de Adrián Martínez y Marcos Di Cesare que dejaron a la Academia en desventaja, con nueve jugadores. Horas después se anunció Ángel Di María en sus redes sociales contra el presidente de Racing, le respondió y defendió la actuación del Canalla.
No es la primera vez que D'Onofrio se expresa en redes para criticar las decisiones del juez de turno. En el Superclásico pasado que se disputó en el Monumental, atentó contra el VAR por no llamar al juez a revisar el posible penal que beneficiaba al Millonario sobre el final del partido: "El VAR en el partido de River y Boca no llamo para observar el penal a favor de River, fue clarisimo PENAL. Habra JUSTICIA ? todo esta en duda".
Además, todo se da en medio de una tensa relación entre la AFA y River como institución, que hace poco se retiró del Comité Ejecutivo en clara oposición a las decisiones del ente máximo del fútbol argentino. Como recuerdo más fresco y que enciende las alarmas, está la extraña consagración de Central como "campeón de Liga" por salir puntero de la Tabla Anual 2025. ¿Se notará la pica en próximo sábado?
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