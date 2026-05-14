El picante mensaje de D'Onofrio a River tras la polémica en Central-Racing: "¡Guardia alta más que nunca!"

Embed Despues de lo que vi en el partido en Rosario, mas quw nunca la guardia alta para el sabado contra Rosario Central.

Es increible !!!!!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) May 14, 2026

No es la primera vez que D'Onofrio se expresa en redes para criticar las decisiones del juez de turno. En el Superclásico pasado que se disputó en el Monumental, atentó contra el VAR por no llamar al juez a revisar el posible penal que beneficiaba al Millonario sobre el final del partido: "El VAR en el partido de River y Boca no llamo para observar el penal a favor de River, fue clarisimo PENAL. Habra JUSTICIA ? todo esta en duda".



Además, todo se da en medio de una tensa relación entre la AFA y River como institución, que hace poco se retiró del Comité Ejecutivo en clara oposición a las decisiones del ente máximo del fútbol argentino. Como recuerdo más fresco y que enciende las alarmas, está la extraña consagración de Central como "campeón de Liga" por salir puntero de la Tabla Anual 2025. ¿Se notará la pica en próximo sábado?