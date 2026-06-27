River puso primera en el mercado de pases: cerró otros tres refuerzos

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Por último, la sorpresa de este mercado es Giovanni González. El lateral uruguayo, de 31 años, llega procedente del Krasnodar de Rusia a cambio de 800 mil euros. Puede desempeñarse tanto por la banda derecha como por la izquierda, una cualidad que convenció al cuerpo técnico tras el análisis realizado por el área de scouting. Con pasado en Peñarol y experiencia en la Selección de Uruguay, será una alternativa para Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

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Con estas incorporaciones, River ya suma cinco refuerzos en este mercado, ya que previamente había asegurado las llegadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. Sin embargo, la dirigencia no se retira del mercado y mantiene abiertas las negociaciones por Ángel Correa y Thiago Almada, además de seguir en la búsqueda de un marcador central para completar el plantel que afrontará el segundo semestre.