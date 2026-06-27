River puso primera en el mercado de pases: cerró otros tres refuerzos

El Millonario ya planifica lo que será la vuelta a la competencia con tres nuevas incorporaciones: Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y el lateral uruguayo Giovanni González.
River acelera en el mercado de pases y comenzó a darle forma al plantel con el que afrontará la segunda parte de la temporada. Mientras el foco del planeta sigue puesto en el Mundial 2026, con una Scaloneta y Messi como protagonistas, la dirigencia del Millonario avanzó con rapidez y cerró los regresos de los delanteros Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, además de la incorporación del lateral uruguayo Giovanni González.
La llegada de Beltrán representa uno de los grandes golpes del mercado. Luego de alcanzar un acuerdo con Fiorentina, el atacante también dio el visto bueno para regresar al club donde se formó. Aunque inicialmente su intención era continuar en Europa, finalmente priorizó la posibilidad de volver a River. El club desembolsará 7,5 millones de euros por el 50% de su pase y firmará un contrato de larga duración una vez resueltos los últimos detalles administrativos.
El cordobés tendrá así su segundo ciclo en Núñez tras una temporada en la que jugó a préstamo en Valencia, donde disputó 30 encuentros, convirtió tres goles y repartió dos asistencias. Su regreso le aportará al equipo de Eduardo Coudet un delantero con capacidad goleadora, movilidad y presión alta, características que el entrenador considera fundamentales para su sistema.
Otro de los regresos es el de Rafael Santos Borré. River acordó con Inter de Porto Alegre la compra del delantero colombiano por 2,5 millones de dólares, mientras que el futbolista aceptó reducir sus pretensiones salariales para concretar su vuelta al club. En la última temporada disputó 28 partidos, marcó nueve goles y dio dos asistencias.
Por último, la sorpresa de este mercado es Giovanni González. El lateral uruguayo, de 31 años, llega procedente del Krasnodar de Rusia a cambio de 800 mil euros. Puede desempeñarse tanto por la banda derecha como por la izquierda, una cualidad que convenció al cuerpo técnico tras el análisis realizado por el área de scouting. Con pasado en Peñarol y experiencia en la Selección de Uruguay, será una alternativa para Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.
Con estas incorporaciones, River ya suma cinco refuerzos en este mercado, ya que previamente había asegurado las llegadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. Sin embargo, la dirigencia no se retira del mercado y mantiene abiertas las negociaciones por Ángel Correa y Thiago Almada, además de seguir en la búsqueda de un marcador central para completar el plantel que afrontará el segundo semestre.
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