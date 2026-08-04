River contrató Francisco Ortega para reforzar el lateral izquierdo

Pero Ortega no solo llega para cubrir al campeón del mundo por la lesión que sufrió en la derrota frente a Gimnasia La Plata, sino también para pelearle la titularidad cuando se recupere. Con Matías Viña entre los apartados que se entrenan en el predio que tiene Rivel lindante a la avenida Cantilo, la única opción en esa posición es Facundo González.

Sin embargo, en la derrota con Central, el Chacho apostó por Lautaro Rivero de arranque, a quien luego reemplazó por el pibe Valentín Lucero para darle más ataque al equipo.

La búsqueda era urgente y el surgido en Vélez promete ser la pieza ideal. Supo convertirse en un jugador clave en Olympiacos desde su llegada en 2023: jugó más de 100 partidos y levantó cuatro títulos. Fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay y Brasil en 2023, aunque no llegó a debutar.