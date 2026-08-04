River contrató Francisco Ortega para reforzar el lateral izquierdo

El Millonario no se quedó quieto ante la lesión de Marcos Acuña y aceleró las negociaciones con Olympiacos para traer al ex Vélez al país .
A River le sobran figuras, pero le falta lo más importante, construir un equipo. Sin embargo, la prioridad sigue siendo empaparse de nombres y su capacidad económica lo permite. Por eso, el mercado de pases sigue más que activo: Francisco Ortega será la octava incorporación para reforzar el lateral izquierdo.
Esta negociación se aceleró en las últimas horas ante el desgarro del marcador lateral izquierdo, Marcos Acuña para encarar este segundo semestre en el que, además del Torneo Clausura, y con la esperanza está puesta en los octavos de final de la Copa Sudamericana, frente a Independiente Santa Fe, de Colombia, en un encuentro previsto para el miércoles 12 de agosto en Bogotá.
La presión del futbolista de 27 años y su deseo por vestir la banda roja fueron clave para definir el trato. El conjunto griego, que lo convocó para el partido de esta tarde por los clasificatorios a la Champions League, cedió sus pretensiones y todo se cerró en 5 millones de dólares, según fuentes allegadas a la negociación.
Es el octavo refuerzo que Eduardo Coudet tendrá a disposición después de un arranque decepcionante: eliminado en 16avos de Copa Argentina y sin triunfos en tres fechas del campeonato local.
Pero Ortega no solo llega para cubrir al campeón del mundo por la lesión que sufrió en la derrota frente a Gimnasia La Plata, sino también para pelearle la titularidad cuando se recupere. Con Matías Viña entre los apartados que se entrenan en el predio que tiene Rivel lindante a la avenida Cantilo, la única opción en esa posición es Facundo González.
Sin embargo, en la derrota con Central, el Chacho apostó por Lautaro Rivero de arranque, a quien luego reemplazó por el pibe Valentín Lucero para darle más ataque al equipo.
La búsqueda era urgente y el surgido en Vélez promete ser la pieza ideal. Supo convertirse en un jugador clave en Olympiacos desde su llegada en 2023: jugó más de 100 partidos y levantó cuatro títulos. Fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay y Brasil en 2023, aunque no llegó a debutar.
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