Tigre oficializó a Ian Subiabre: llegó a préstamo desde River y tendrá una cláusula particular

El extremo de 19 años se sumó al Matador por 12 meses, con opción de extender el vínculo y una alternativa de compra. No podrá jugar ante el Millonario por una penalidad incluida en el acuerdo.
La espera terminó y Tigre confirmó oficialmente la incorporación de Ian Subiabre, quien continuará su carrera en el club de Victoria luego de quedar relegado en River. El atacante llega cedido por un año, con posibilidad de extender el préstamo por seis meses.
"El delantero Ian Subiabre es nuevo refuerzo del Matador de Victoria. Llega a préstamo desde River Plate por 12 meses, con la posibilidad de extenderlo por seis meses más, sin cargo y con opción de compra", informó la institución en sus redes sociales.
Aunque no se difundió el monto de la opción de compra, trascendió que estaría fijada en 5 millones de dólares por el 70 por ciento de los derechos económicos del futbolista. La operación le permitirá al delantero buscar la continuidad que no encontró en el último tiempo.
El debut tendrá que esperar, además, por una particularidad del acuerdo. Tigre enfrentará justamente a River este sábado, desde las 17, en el Estadio José Dellagiovanna, pero el nuevo refuerzo no estará disponible y deberá pausar su debut con esta camiseta: existe un cargo elevado si el jugador es utilizado ante su club de origen.
Subiabre disputó 44 partidos con River, con tres goles y tres asistencias, aunque nunca logró afianzarse en el primer equipo. Además, tuvo participación en las selecciones argentinas Sub 17 y Sub 20. El nacido en Comodoro Rivadavia había quedado apartado después del primer semestre y durante las últimas semanas se entrenó en el denominado "container". Al igual que Santiago Lencina, fue informado de que tenía "negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones", aunque finalmente esas gestiones no se concretaron.
Ahora, el atacante representado por Claudio Paul Caniggia tendrá una nueva oportunidad en un equipo de Primera que también compite internacionalmente. La cesión le permitirá sumar minutos y recuperar protagonismo después de su salida del grupo principal del conjunto de Núñez.
La reglamentación no permite que River prohiba directamente que un jugador cedido lo enfrente, pero sí puede incidir en que esto no suceda. Las partes acordaron una penalidad económica elevada para Tigre en caso de utilizarlo contra el Millonario, ya sea este sábado o en futuros cruces.
En Victoria evaluaron la posibilidad, pero no están dispuestos a afrontar ese cargo por su alto costo. De esta manera, Subiabre firmará este lunes un contrato por los próximos 18 meses, aunque deberá esperar para hacer su estreno con la camiseta del Matador.
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