Tigre oficializó a Ian Subiabre: llegó a préstamo desde River y tendrá una cláusula particular

Subiabre disputó 44 partidos con River, con tres goles y tres asistencias, aunque nunca logró afianzarse en el primer equipo. Además, tuvo participación en las selecciones argentinas Sub 17 y Sub 20. El nacido en Comodoro Rivadavia había quedado apartado después del primer semestre y durante las últimas semanas se entrenó en el denominado "container". Al igual que Santiago Lencina, fue informado de que tenía "negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones", aunque finalmente esas gestiones no se concretaron.

Ahora, el atacante representado por Claudio Paul Caniggia tendrá una nueva oportunidad en un equipo de Primera que también compite internacionalmente. La cesión le permitirá sumar minutos y recuperar protagonismo después de su salida del grupo principal del conjunto de Núñez.

La particular cláusula que le impedirá jugar ante River

La reglamentación no permite que River prohiba directamente que un jugador cedido lo enfrente, pero sí puede incidir en que esto no suceda. Las partes acordaron una penalidad económica elevada para Tigre en caso de utilizarlo contra el Millonario, ya sea este sábado o en futuros cruces.

En Victoria evaluaron la posibilidad, pero no están dispuestos a afrontar ese cargo por su alto costo. De esta manera, Subiabre firmará este lunes un contrato por los próximos 18 meses, aunque deberá esperar para hacer su estreno con la camiseta del Matador.