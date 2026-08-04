¡Chau, River! Maxi Salas partió rumbo a Mendoza para sumarse a Independiente Rivadavia

El nuevo objetivo de Salas es rendirle al entrenador. Berti pidió exclusivamente por él para darle un plus al equipo y estar a la altura de lo que dejó el colombiano. ¿El punto a favor? No estuvo quieto, ya que venía entrenándose con "la banda del conteiner" -integrada por Germán Pezzella, Matías Viña, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Kendry Páez, Santiago Lencina, Ian Subiabre y Alexander Woiski-. ¿En contra? No pisa el césped hace tiempo: su último partido fue el 27 de mayo, en el triunfo 1-0 frente a Sporting Cristal por la Copa Sudamericana (marcó el único gol del partido).