El atrevido vaticinio de Jaminton Campaz tras ganarle a River en el Monumental

El futbolista de Rosario Central grabó un video con la alegría a flor de piel post triunfo 1-0 y aseguró que serán los próximos campeones del Torneo Clausura.
Rosario Central encontró en Núñez una victoria de enorme valor frente a un River golpeado. El conjunto dirigido por Jorge Almirón se impuso por la mínima gracias a un gol en contra de Otamendi y consiguió un fuerte impulso anímico en medio de un regular inicio en el Torneo Clausura.
Uno de los protagonistas fue Jáminton Campaz, quien estuvo desde el arranque y permaneció 82 minutos en cancha. Tras el encuentro, el delantero colombiano aprovechó la salida del estadio para enviarles un mensaje de confianza a los hinchas a través de las redes oficiales de la institución.
Vestido con la indumentaria de la delegación y mientras caminaba hacia el sector donde aguardaban los micros, tomó su celular y comenzó a grabarse. "Bueno Central aquí les habla el Bicho, para que disfruten esto lindo, hermoso", expresó con evidente entusiasmo después de la primera victoria en el campeonato.
Pero el mensaje no terminó allí. El extremo se animó a ir un paso más allá y lanzó una contundente predicción de cara a lo que viene: "Vamos, todos con un solo rumbo vamos que vamos a salir campeones, vamos. Chimba, chimba, chimba".
La frase rápidamente llamó la atención por su referencia al título. El futbolista surgido en Colombia dejó en claro que el plantel tiene la ilusión de pelear por el trofeo, especialmente después de haber conseguido tres puntos importantes fuera de casa.
¿Y qué quiso decir con "chimba"? En Colombia, la expresión se utiliza para referirse a algo muy bueno, genial o bonito. En este caso, el jugador la empleó para celebrar una noche especial para su equipo en Buenos Aires.
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