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El atrevido vaticinio de Jaminton Campaz tras ganarle a River en el Monumental

Uno de los protagonistas fue Jáminton Campaz, quien estuvo desde el arranque y permaneció 82 minutos en cancha. Tras el encuentro, el delantero colombiano aprovechó la salida del estadio para enviarles un mensaje de confianza a los hinchas a través de las redes oficiales de la institución.

Pero el mensaje no terminó allí. El extremo se animó a ir un paso más allá y lanzó una contundente predicción de cara a lo que viene: "Vamos, todos con un solo rumbo vamos que vamos a salir campeones, vamos. Chimba, chimba, chimba".

La frase rápidamente llamó la atención por su referencia al título. El futbolista surgido en Colombia dejó en claro que el plantel tiene la ilusión de pelear por el trofeo, especialmente después de haber conseguido tres puntos importantes fuera de casa.

¿Y qué quiso decir con "chimba"? En Colombia, la expresión se utiliza para referirse a algo muy bueno, genial o bonito. En este caso, el jugador la empleó para celebrar una noche especial para su equipo en Buenos Aires.

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