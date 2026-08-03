El atrevido vaticinio de Jaminton Campaz tras ganarle a River en el Monumental

La frase rápidamente llamó la atención por su referencia al título. El futbolista surgido en Colombia dejó en claro que el plantel tiene la ilusión de pelear por el trofeo, especialmente después de haber conseguido tres puntos importantes fuera de casa.

¿Y qué quiso decir con "chimba"? En Colombia, la expresión se utiliza para referirse a algo muy bueno, genial o bonito. En este caso, el jugador la empleó para celebrar una noche especial para su equipo en Buenos Aires.