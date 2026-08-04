Thiago Almada tiene poco tiempo para decidir su futuro: mientras coquetea con River, Flamengo le puso un ultimátum

Mientras existen negociaciones con el Millonario, el director deportivo del club brasileño explicó con claridad las condiciones que tiene el argentino para aceptar la oferta y calificó de "estúpido" el tener convencerlo para que llegue.
Thiago Almada es, una vez más más, el muñeco al que llevan para todos lados. Parece que su talento no alcanza para afianzarse y quedarse firme por un tiempo prolongado en un equipo. Sin pena ni gloria, se irá del Atlético de Madrid con solo seis meses cumplidos de los cinco años de contrato. Pero, ¿dónde? Mientras River negocia muy de cerca, el Flamengo reaparece pero le advierte al jugador la grandeza de un club que no va a insistirle por su llegada.
Ahora, apareció el director deportivo del Fla, José Boto, que viajó a Buenos Aires para reunirse con el representante del futbolista argentino. Ante los medios, no se guardó nada y fue contundente a la hora de lanzarle las responsabilidad de decisión al propio Almada. "Lo que habíamos acordado es lo que va a ser si él quiere venir al Flamengo. No entramos en subastas", soltó. La oferta asciende a los ¡30 millones de dólares! por el 50% del pase, en una negociación mano a mano con Atlético de Madrid, que también pretende venderlo.
Las palabras de Botono fueron medidas y a la cuenta atrás le queda poco. Remarcó la grandeza del Flamengo, avisó que no van a mover cielo y tierra para incorporarlo y fue claro en su indirecta: nada es más importante que el propio club. "No fui a Argentina para convencer al Almada, porque sería estúpido de parte del Almada si yo tuviera que ir allí a convencerlo. Él jugó en Brasil por seis meses y sabe de la grandeza del Flamengo", sostuvo el director deportivo.
Su competidor directo es River, que pareciera ser la prioridad del argentino de 25 años, actualmente de vacaciones en Ibiza, y por el cual presiona: "Fui allí a dejar claro que nosotros no entramos en subastas. Aquello que acordamos es aquello que va a ser." Un sí o un no y a otra cosa.
Boto no quiso dejar de lado la disparatada oferta millonaria, que de hecho es el centro y casi única discusión en la negociación. "¿Ustedes saben cuántas transferencias de 20 o más millones de euros ya se han hecho en el fútbol brasileño? ¡Solo 7!". Esto se refiere al monto que pretende Atlético de Madrid, que pagó 21 millones de euros por la mitad de los derechos de Almada en junio de 2025. Estaba obligado a, si lo mantenía por tres años, comprar el resto del pase. Esto no está en los planes y ahora buscan recuperar esa cifra.
El director deportivo volvió a demostrar la magnitud que conlleva jugar en el Fla e hizo saber que Thiago es reemplazable: "Puede venir el Almada, puede venir otro, puede no venir nadie. Pero si viene, tengan la certeza de que el Flamengo no va a quebrar."
River es el tercero que complica las cosas. El jugador tiene además un factor a favor del club de Núñez: prefiere volver a Argentina en caso de que no se materialice una oferta europea que justifique dejar el Atlético de Madrid.
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