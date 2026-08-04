Thiago Almada tiene poco tiempo para decidir su futuro: mientras coquetea con River, Flamengo le puso un ultimátum

En la disputa también apareció Flamengo, que intentó avanzar para quedarse con el campeón del mundo. No obstante, desde el entorno de la negociación sostienen que la prioridad de Almada es sumarse a River

Boto no quiso dejar de lado la disparatada oferta millonaria, que de hecho es el centro y casi única discusión en la negociación. "¿Ustedes saben cuántas transferencias de 20 o más millones de euros ya se han hecho en el fútbol brasileño? ¡Solo 7!". Esto se refiere al monto que pretende Atlético de Madrid, que pagó 21 millones de euros por la mitad de los derechos de Almada en junio de 2025. Estaba obligado a, si lo mantenía por tres años, comprar el resto del pase. Esto no está en los planes y ahora buscan recuperar esa cifra.

El director deportivo volvió a demostrar la magnitud que conlleva jugar en el Fla e hizo saber que Thiago es reemplazable: "Puede venir el Almada, puede venir otro, puede no venir nadie. Pero si viene, tengan la certeza de que el Flamengo no va a quebrar."