River debuta contra Barracas Central en el Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Eduardo Coudet se estrenará como local en el torneo. Una de las principales novedades será el debut de Nicolás Otamendi, que viene de salir subcampeón del mundo con la Selección.
River iniciará este sábado su camino en el Torneo Clausura 2026, cuando reciba a Barracas Central en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la primera fecha. El partido comenzará a las 19.15, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por TNT Sports Premium.
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega con la necesidad de recuperarse rápidamente luego de la inesperada eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi. Tras aquella derrota, el entrenador fue muy crítico con el rendimiento del equipo y prepara varias modificaciones para intentar comenzar el campeonato con una victoria.
Entre las principales novedades aparece el estreno oficial de Nicolás Otamendi, uno de los refuerzos del mercado de pases, quien ocupará un lugar en la zaga central. Además, Gonzalo Montiel regresará al lateral derecho tras reincorporarse al plantel luego de disputar la final del Mundial con la Selección argentina.
Otra de las caras nuevas sería Mauro Arambarri, que pelea por un lugar en el mediocampo, mientras que Lautaro Pereyra aparece como una de las apuestas de Coudet para conectar la mitad de la cancha con el ataque. En ofensiva continuarían Facundo Colidio y Rafael Santos Borré, otro de los futbolistas incorporados para esta temporada.
Una de las grandes expectativas de los hinchas pasa por Ángel Correa, que fue presentado oficialmente como refuerzo en los últimos días. Aunque apenas completó un entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, Coudet lo incluyó en la lista de concentrados y podría tener sus primeros minutos con la camiseta de River si el entrenador lo considera oportuno.
Barracas Central, por su parte, intentará dar el golpe en el Monumental y comenzar el Clausura sumando ante uno de los principales candidatos al título. El Guapo buscará aprovechar el momento de incertidumbre que atraviesa el Millonario para sorprender en el debut.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera o Mauro Arambarri, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales.
Estadio: Monumental
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Pablo Echavarría
Hora: 19:15.
TV: TNT Sports Premium
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