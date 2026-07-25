River debuta contra Barracas Central en el Clausura: hora, TV y formaciones

Los convocados por Eduardo Coudet para recibir a Barracas Central en el Mâs Monumental por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 #VamosRiver pic.twitter.com/GRAjrXer0s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

Una de las grandes expectativas de los hinchas pasa por Ángel Correa, que fue presentado oficialmente como refuerzo en los últimos días. Aunque apenas completó un entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, Coudet lo incluyó en la lista de concentrados y podría tener sus primeros minutos con la camiseta de River si el entrenador lo considera oportuno.

Barracas Central, por su parte, intentará dar el golpe en el Monumental y comenzar el Clausura sumando ante uno de los principales candidatos al título. El Guapo buscará aprovechar el momento de incertidumbre que atraviesa el Millonario para sorprender en el debut.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera o Mauro Arambarri, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales.

Estadio: Monumental

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Pablo Echavarría

Hora: 19:15.

TV: TNT Sports Premium