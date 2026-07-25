Bombazo: River anunció la rescisión del contrato de Juanfer Quintero

El colombiano acordó la finalización de su vínculo de común acuerdo con el Millonario. Sus críticas hacia el Chacho Coudet aceleraron el cierre de su tercer ciclo. El comunicado oficial de River.
River confirmó la rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero, quien dejó de pertenecer al plantel tras llegar a un acuerdo con la dirigencia. La decisión se conoció horas después de las declaraciones del colombiano, en las que reconoció que no era prioridad para Eduardo Coudet y marcó diferencias futbolísticas con el entrenador.
El volante, que tenía licencia hasta el 30 de julio luego de disputar el Mundial 2026 con la selección de Colombia, no volverá a entrenarse en Núñez. Su salida sorprendió por la rapidez con la que ambas partes resolvieron ponerle fin al vínculo, que se extendía hasta diciembre de 2027.
En un comunicado oficial, River destacó el legado del mediocampista: "El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club". Además, el club le deseó éxito en la continuidad de su carrera.
El futbolista colombiano había expresado públicamente su malestar por la falta de rodaje desde la llegada de Coudet. "Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué cinco minutos. Seguramente no soy prioridad para él", afirmó en una entrevista, aunque aclaró que no existía un conflicto personal con el DT.
River había desembolsado cerca de 2,25 millones de dólares para incorporarlo desde América de Cali y, finalmente, Quintero se marchó con el pase en su poder. La decisión generó un fuerte debate entre los hinchas: mientras algunos cuestionaron la postura del colombiano, otros apuntaron contra el entrenador y la dirigencia por permitir su salida sin recibir una compensación económica.
Así terminó el tercer ciclo de Juanfer en el Millonario. Entre 2025 y 2026 disputó 40 partidos, convirtió cinco goles y dio diez asistencias, aunque perdió protagonismo en los últimos meses. Su próximo destino todavía no fue confirmado, aunque en las últimas semanas surgieron versiones que lo vinculan con el fútbol italiano.
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