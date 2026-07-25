Bombazo: River anunció la rescisión del contrato de Juanfer Quintero

River había desembolsado cerca de 2,25 millones de dólares para incorporarlo desde América de Cali y, finalmente, Quintero se marchó con el pase en su poder. La decisión generó un fuerte debate entre los hinchas: mientras algunos cuestionaron la postura del colombiano, otros apuntaron contra el entrenador y la dirigencia por permitir su salida sin recibir una compensación económica.

Así terminó el tercer ciclo de Juanfer en el Millonario. Entre 2025 y 2026 disputó 40 partidos, convirtió cinco goles y dio diez asistencias, aunque perdió protagonismo en los últimos meses. Su próximo destino todavía no fue confirmado, aunque en las últimas semanas surgieron versiones que lo vinculan con el fútbol italiano.