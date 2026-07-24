Ángel Correa ya es jugador de River

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Ángel Correa firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en nuevo jugador de River Plate. pic.twitter.com/cAr5ciwDZO — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

La negociación

El principal foco del conflicto giró en torno al monto definitivo de la operación. River pretendía ejecutar la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, mientras que la entidad mexicana buscaba incorporar bonos que podían elevar el valor del traspaso hasta los 17 millones. Finalmente, una oferta definitiva del conjunto de Núñez permitió destrabar la negociación y concretar la transferencia.

A los 31 años, Correa iniciará el cuarto desafío de su carrera profesional. Surgido en San Lorenzo, conquistó el Torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014 antes de emigrar al Atlético de Madrid, donde permaneció durante más de una década y levantó la Europa League 2018, la Supercopa de Europa del mismo año y LaLiga 2020/21.

Su etapa más reciente fue en Tigres, donde disputó 54 encuentros, convirtió 23 goles y brindó 13 asistencias, rendimiento que despertó el interés de River para repatriarlo. Además, el delantero tenía decidido regresar al fútbol argentino y no contemplaba volver al conjunto mexicano luego de haber recibido amenazas durante los últimos días.

Campeón de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina, Correa aportará experiencia y jerarquía a un plantel que ya cuenta con otros integrantes de aquella histórica consagración, como Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Germán Pezzella. Su llegada representa un nuevo golpe de efecto para River, que apuesta a reforzar su plantel con futbolistas de primer nivel para afrontar los desafíos de la temporada.