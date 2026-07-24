Ángel Correa ya es jugador de River

Angel Correa, campeón del mundo con la Selección argentina, fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del "Millonario".
River oficializó La incorporación de Ángel Correa, quien firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y quedó presentado como nuevo refuerzo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, en uno de los movimientos más importantes del mercado de pases.
La institución de Núñez confirmó la noticia a través de sus redes sociales con una imagen del delantero junto al presidente Stefano Di Carlo y el mensaje que selló la operación: "Ángel Correa firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en nuevo jugador de River Plate".
La presentación llegó después de que el club alcanzara un acuerdo definitivo con Tigres de México por la transferencia del atacante, una negociación que atravesó momentos de incertidumbre cuando parecía encaminada a resolverse.
Correa ya había iniciado su viaje hacia la Argentina convencido de que el pase estaba cerrado, pero diferencias de último momento entre ambas instituciones demoraron el desenlace. Desde River sostenían que el club mexicano había modificado las condiciones económicas pactadas, mientras que Tigres rechazaba esa versión.
El principal foco del conflicto giró en torno al monto definitivo de la operación. River pretendía ejecutar la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, mientras que la entidad mexicana buscaba incorporar bonos que podían elevar el valor del traspaso hasta los 17 millones. Finalmente, una oferta definitiva del conjunto de Núñez permitió destrabar la negociación y concretar la transferencia.
A los 31 años, Correa iniciará el cuarto desafío de su carrera profesional. Surgido en San Lorenzo, conquistó el Torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014 antes de emigrar al Atlético de Madrid, donde permaneció durante más de una década y levantó la Europa League 2018, la Supercopa de Europa del mismo año y LaLiga 2020/21.
Su etapa más reciente fue en Tigres, donde disputó 54 encuentros, convirtió 23 goles y brindó 13 asistencias, rendimiento que despertó el interés de River para repatriarlo. Además, el delantero tenía decidido regresar al fútbol argentino y no contemplaba volver al conjunto mexicano luego de haber recibido amenazas durante los últimos días.
Campeón de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina, Correa aportará experiencia y jerarquía a un plantel que ya cuenta con otros integrantes de aquella histórica consagración, como Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Germán Pezzella. Su llegada representa un nuevo golpe de efecto para River, que apuesta a reforzar su plantel con futbolistas de primer nivel para afrontar los desafíos de la temporada.
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